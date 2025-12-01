聯合作戰已顛覆傳統部隊分工 顧立雄：全面檢討戰鬥部隊定義
〔記者涂鉅旻／台北報導〕現代戰爭型態不斷轉變，除了傳統的三軍部隊，資電網路、無人機等部隊也逐漸成為戰場要角，但國軍現今的「戰鬥部隊勤務加給」，主要發放對象有限。國防部長顧立雄今日表示，現代作戰類型已逐漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下，確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。
政府定義「戰鬥部隊」，主要是直接與敵軍從事作戰的部隊，或者協同主戰部隊提供戰鬥支援者。國軍針對二種對象發放「戰鬥部隊勤務加給」，第一類型單位每月可多領5000元，主要是陸軍步兵、砲兵、裝甲兵、海軍艦艇、海軍陸戰隊、空軍防空飛彈指揮部、憲兵202指揮部所屬連級單位；第二類型單位則是第一類型單位所轄營部連，每月可多領3000元。
不過，隨著現代戰爭型態轉變，包括可能投入作戰任務的憲兵部隊，多數也不在加給範圍內。國防部最新一份書面報告陳述，第一類戰鬥加給擬從5000元增至1萬2000萬，第二類戰鬥加給從3000元增至7000元，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，於今年6、7月核定。
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」進行報告、備詢，民進黨立委羅美玲對於加給一事表示關切。顧立雄說，行政院有定義戰鬥部隊內涵，包括直接與敵軍作戰或協同作戰並提供戰鬥支援者，但現代作戰類型已逐漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下，確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。
顧立雄也說，根據「軍人待遇條例」規範，「本俸」屬於軍公教一體待遇，各階級俸給、俸點與軍公教連動，而且有衡平性規範，因此「加給」才會出現軍人條例中，依照危險性、技術性、高專業性、高繁重性等職務提高待遇、留住人才。若每名官兵薪資相同，就會有「既然薪水一樣，為什麼要挑危險工作做」，因此國軍設計薪資待遇時，均有整體考量。
更多自由時報報導
禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了
準備潛航的海鯤號並聯6台柴油機 梅復興：後續艦換MTU主機未定
傳國防部與AIT整合9項軍購要價書 顧立雄：軍購都有與美方初步協調
中國女破壞大阪勝尾寺「台灣達摩陣」 老公制止無效畫面曝光
其他人也在看
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 4 小時前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 5 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 2 小時前
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 7 小時前
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 23 小時前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 11 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 9 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 16 小時前
「誰反對誰中共同路人！」 侯漢廷震撼提議「男女皆兵、役期兩年」
即時中心／林耿郁報導近期政府發放《全民國防手冊》、賴總統亦公開宣稱，北京將於2027年完成武力犯台準備，引發各界對台海戰火將起的憂慮；台北市議員侯漢廷建議，從明（2026）年起全面將兵役延長至2年、且男女皆兵，「誰反對誰中共同路人！」民視 ・ 1 天前
停砍年金案引發朝野激辯！12月12日是否三讀成焦點
國民黨與民眾黨攜手推動「停砍公教年金」修法，目標在12月12日於立法院完成三讀程序，停止繼續調降公教人員的退休所得替代率。據悉，立法院司法及法制委員會已預計於12月4日下午召開協商會議，並在相關草案冷凍期結束後，最快於12月12日進行院會表決，為此議題闖關三讀鋪路。中天新聞網 ・ 1 天前
台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導白委麥玉珍昨（29）日表態，願爭取代表民眾黨參選下屆台中市長，恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍強調，白營在台中並無合適人選。對此，已宣布參選的資深藍委楊瓊瓔今（30）日受訪被問及此事時並未多所著墨，反倒是聚焦在論述自己未來對台中的市政發展願景與藍圖。今早9時，楊瓊瓔在黨籍台中市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒、潭水亭主委張煌棋與多名里長的陪同下，現身潭子潭水亭向選民發送水果月曆，800份不到1小時就被領光，而楊瓊瓔也於行程中接受媒體聯訪。記者提問，麥玉珍喊出不排除更上一層樓，爭取競選台中市長，但陳清龍說民眾黨要推市長參選人其實是難上加難，台中有無「藍白合」的可能？對此，楊瓊瓔回應，她剛剛已經有報告過了，未來會以台中的建設、市民的福祉（為目標），除了要繼續增長之外，還要跟國際接軌，因為台中在縣市合併之後，還是有許多原始的風貌，譬如像是農業就非常的重要。她不諱言，由於人口不斷老化，在長照這塊就非常重要，正誠如以往從幾百億到明年將近有近千億的長照預算，「我所學也往這個方向努力在精進」。楊瓊瓔表示，盧秀燕上任之後兌現政見，65歲以上長者的健保由政府來出，「我覺得『公公道道』，我們努力了一輩子，理當要尊老、敬老，要照顧我們的老寶貝」。她回憶，當時自己追隨盧秀燕進入中市府擔任副市長時，儘管當時市府的經濟很拮据，但以盧市長的智慧、財政的紀律，「我們怎麼樣還是挪出了這塊預算」。特別針對長照部分，楊瓊瓔強調，相信必須要好好地來制度化進行，讓長輩都能擁有好的生活與健康，唯有如此，孩子們就可以放心去衝刺工作與事業，去學習所要學習的，這也是「一家和樂」的展現。下屆台中市長選舉，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。原文出處：快新聞／台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了 更多民視新聞報導對決楊瓊瓔、江啟臣？麥玉珍喊選台中市長 黃國昌超驚訝：我今天才聽到麥玉珍要選台中市長 民眾黨台中市黨部：已回報黨中央無合適人選麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事民視影音 ・ 1 天前