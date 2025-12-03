聯合創辦人何一出任聯合執行長 幣安註冊用戶近3億

記者李鴻典／台北報導

加密貨幣交易所幣安（Binance）今（3）日在幣安區塊鏈週（Binance Blockchain Week ）活動現場宣布，其聯合創辦人何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。

幣安（Binance）何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。（圖／幣安提供）

幣安聯合執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，自幣安成立以來，何一始終是核心管理團隊的重要成員。她的創新思維和以用戶為中心的理念在不斷推進和塑造公司的願景、文化以及自下而上的業務戰略均扮演重要角色。此次任命水到渠成，她將繼續推動公司不斷成長。

廣告 廣告

Richard進一步補充，始終致力於成為全球最值得信賴、最合規的交易所，並堅持用戶至上。何一在壯大社群、推動產品創新方面具有關鍵作用，這對於我們實現十億用戶的目標至關重要。未來，將繼續專注於建設 Web3 基礎設施、推動金融自由，並賦能更多人參與到一個更加開放、公平的金融體系。

何一表示，很榮幸能夠與Richard攜手合作。他在受監管金融市場擁有數十年的豐富經驗，也是最早參與加密行業的金融監管者之一。我們擁有多元的視角，也對在行業關鍵時刻共同引領未來充滿信心。我們將繼續在全球範圍內穩健拓展業務，以負責任的方式推動可持續創新，始終將用戶置於核心位置。

更多三立新聞網報導

Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊

一個念頭損失6億…486先生審視人生資產負債表：我沒車，竟是超級富豪？

LINE Pay Money電子支付上線！前百萬人「3年免手續費」

全年無休員工報到 Alibaba.com全自動AI虛擬機器人OKKI AiReach登台

