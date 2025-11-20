聯合勸募籲響應愛心定存成為一指超人

聯合勸募與吳青峰共同呼籲民眾化身一指超人助30萬弱勢族群獲得穩定前進的力量。（左起：主持人海芬、聯合勸募陳永清常務理事、愛心大使吳青峰、聯合勸募朱紫碧秘書長。）（圖：聯合勸募提供）

2025年即將進入尾聲，物價持續上漲與風災豪雨造成災害的多重衝擊，民生經濟受到波動，也直接影響民眾的捐款意願。聯合勸募統計今年1-10月有近4,000筆定期定額停止捐款，停捐的總金額近1,300萬元，這意味著弱勢朋友面臨更沉重的生存困境，亟需大眾以定期定額的方式響應愛心定存，用穩定且長期的捐款能有效支持全台超過500個助人據點，讓善意轉化成實際幫助30萬名受助者的力量。

聯合勸募常務理事陳永清提到，今年7月丹娜絲颱風以及9月甫知花蓮光復鄉風災發生時，聯合勸募皆在兩天內完成補助單位的受災盤點，確保第一線的服務不中斷，這是來自於長期與組織建立的信任與協作基礎，而這個機制建立的關鍵原因是定期定額捐款提供在地單位實質且穩定的協助。

然而，面對環境變化與整體經濟壓力，定期定額捐款連續2年持續下滑，這也反映後續助人服務推動將面臨艱鉅的挑戰，陳常務理事呼籲大眾，公益的具體成效需要長期投入與陪伴，或許，不是每個人都有體力和時間成為鏟子超人，但只要一次設定每個月定期定額小小的付出，就能成為一指超人，匯聚在一起的能量足以解決巨大的社會問題。同時，也非常感謝二度擔任愛心大使的吳青峰相挺聯合勸募，用他溫柔的力量號召民眾加入公益。

愛心大使吳青峰以實際行動表達公益不只是一次性的幫助，持續的陪伴才能協助弱勢族群跨越困境，而愛心定存正是強調穩定持續的捐助，以細水長流的節奏陪伴需要支持的人，在看似微小的行動中，積累成能安定他人的能量，他也呼籲響應愛心定存，每個人都能成為讓世界更溫柔的人。

主持人海芬則提到許多朋友都很關心公益，卻礙於生活成本增加以及對未來不安定感而降低捐款，其實，大家可以將近期普發到手的現金撥出一部分來支持公益，這樣既不會造成自己的負擔，還可以讓弱勢朋友獲得最實際的幫助。

聯合勸募常務理事陳永清也特別感謝一路以來許多長期支持公益的企業夥伴，微風慈善基金會、微風影城、嘉里大榮物流、老協珍、威秀影城、World Gym 世界健身俱樂部、福容大飯店、4Gamers就肆電競、台北客運及首都客運、錢櫃PARTY WORLD以及焦糖楓，釋出企業資源化身為聯合勸募的最佳後援，讓公益更貼近民眾的日常生活。活動自即日起至115年2月底，以定期定額月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6,000元，就可獲得愛心定存專屬製作以馬年生肖為主題的「天馬行善見證禮」乙組，天馬布偶象徵安穩陪伴傳遞給受助者，造型手巾用溫柔的觸感撫慰捐款人對善的堅持。更多愛心定存詳情請上活動網站。https://lihivip.com/WM6Wn 。