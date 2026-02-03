聯合勸募與台灣諾華5度協力 募逾860萬助中小社福組織

貴賓合影。由左至右為：屏東縣私立椰子園老人養護之家社工師楊弘章、主任蔡秀蘭、聯合勸募常務理事陳永清、台灣諾華總裁Keizo Miyazawa、彰化縣基督教青年會主任王筱慧、社工師孫培珊。（圖：聯合勸募提供）

農曆新年將近，當多數家庭忙於團聚與準備年節所需之際，社會中仍有不少人正面臨生活支持的關鍵時刻。台灣諾華今年再度攜手中華社會福利聯合勸募協會，於過年前夕挹注逾157萬，支持5家在地社福單位，服務對象涵蓋偏鄉與弱勢兒少、獨居及邊緣長者，以及自殺遺族家庭，讓關懷在年節前夕持續流動，成為第一線服務不中斷的重要後盾。

延續台灣諾華長期推動「諾華慈善關懷計畫」的精神，透過公司與同仁共同投入，回應不同生命階段中長期且迫切的社會需求。此次支持的5家社福單位，為聯合勸募金質獎入圍單位，服務範圍橫跨花蓮、台東、彰化與屏東等地，透過聯合勸募的審查與評估機制，企業善款得以依據實際需求精準投入，協助第一線單位在助人過程中，降低資源中斷的風險。

聯合勸募陳永清常務理事表示：「公益不只是回應顯而易見的需求，更包含對社會角落無人關注議題的重視與持續投入，在詐騙傷害信任的時代，這份來自台灣諾華的『溫暖大紅包』顯得格外珍貴。今年，是台灣諾華5度攜手聯合勸募，累計挹注逾860萬元，不僅協助第一線服務不中斷，更讓資源得以在對的時間進入對的地方，陪伴原本在困境中掙扎的個人與家庭，逐步重拾生活的秩序與尊嚴。」

台灣諾華藥廠總裁 Keizo Miyazawa 表示：「我們身處健康產業，深知真正的健康不只來自藥物治療，更與一個人是否被支持、理解和陪伴息息相關。諾華在台灣投入慈善關懷計畫，不只是履行企業責任，而是希望善用我們的影響力，支持第一線社福單位，陪伴不同生命階段中最脆弱的時刻。未來，我們也將持續與公益夥伴並肩前行，為台灣社會累積更多長期而正向的改變。」

在1月13日台灣諾華員工大會中，現場集結300多位同仁，邀請兩家合作單位分享第一線服務經驗。屏東縣私立椰子園老人養護之家的楊弘章社工分享，曾服務一對長期承受身心壓力的「老老照顧」家庭。妻子長期受憂鬱症困擾，日常生活高度仰賴他人照顧，而照顧責任幾乎全由中風後行動受限的丈夫承擔，卻因年齡與家庭條件不符，無法取得急需的資源。楊社工回憶，初次接觸時，長期的照護讓雙方身心俱疲，先生甚至曾拿刀威脅要玉石俱焚。透過長達半年的穩定陪伴，協助太太就醫、陪同申請福利資源，更梳理老夫妻心底的焦慮。最令他難忘的畫面，是後期訪視中，老先生正一匙一匙餵妻子喝熱魚湯，那個曾走在懸崖邊緣的家，在專業支持下重新找回相互依靠的力量。

同樣展現生命韌性的，還有來自彰化縣基督教青年會王筱慧主任分享的案例。孩子因父親入獄、母親離家，由年邁長輩隔代教養，最初因缺乏支持與引導，頻繁出現偷竊、隨地便溺等行為，在校因遭受排擠而長出了「被欺負就十倍奉還」的防禦機制。在多重壓力下，儘管孩子智力評估正常，學習表現卻長期落後。然而，在社工老師長達五年的陪伴與引導下，孩子變得不一樣了。她的行為明顯改善，更在一次考試中拿到82分，第一次被誇獎；如今，她能主動擔任老師的小助手。這是孩子在被社會接住後，重新找回自我價值的實錄。

聯合勸募進一步指出，許多看似突如其來的改變，其實都建立在長期穩定的支持上，公益不只是節慶行動，而是在每一個需要被接住的時刻，持續存在的力量。