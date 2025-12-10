聯合國人權日論壇聚焦法稅改革 太極門逆境守尊嚴成亮點

響應聯合國「國際人權日」國內近三十個民間團體昨舉辦「二０二五年聯合國人權日論壇」。 （聯合國NGO世界公民總會提供）

記者吳瀛洲／台北報導

適逢聯合國人權日，聯合國NGO世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等近三十個民間團體十日舉辦「二０二五年聯合國人權日論壇」，以「以人權為本，重建法稅正義」為主題，邀請二十幾位學者專家針對台灣人權與法稅制度現況提出深刻觀察與建言。

與會的德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆指出，台灣司法對冤案冷漠、缺乏主動平反意識，國家更以惡法侵害人民，如太極門案、水利會資產與黨產沒收等仍被宣告合憲，使台灣成為「司法地獄」，也讓法官在國際場域受輕視。

連福隆強調「人性尊嚴不是天上掉下來的」，太極門師徒在困境中以勇氣守住尊嚴，如同在地獄中長出天堂，成為受冤者的人權平台，象徵台灣仍有改革、公義與尊嚴重建的希望。

主辦單位聯合國NGO世界公民總會主席瑞內．瓦德羅致詞提出人權的希望在於「良心覺醒與實踐」，他表示，在這樣的關鍵時代，面對人權議題，人們的態度應該積極、而非漠視。鼓勵每個人都願意為真理、正義挺身而出，為弱者伸出援手，世界各地的人權才有可能從挑戰中重塑秩序。

太極門掌門人暨聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士表示，世界正處於一個劇烈變動的時代，「希望」來自於我們願意持續為人權發聲，從不放棄，「成功」則來自於我們團結致志、始終如一的善良。

真理大學法律系所教授吳景欽指出，日本?田案與台灣太極門案都暴露司法與國家賠償制度的巨大黑洞。冤案一旦發生，翻案漫長艱辛，而最終的國賠卻往往廉價到令人難以接受。

中興大學法律學系名譽教授李惠宗表示，法治精神的核心不是要求人民守法，而是要求國家權力必須受法律拘束。他也批評台灣行政機關常違反租稅法律主義，任意延長執行期間或逾越授權，已偏離民主法治國家的要求。

這次人權日論壇揭示，從司法冤案、行政濫權到權利救濟失靈，台灣仍有許多制度必須深度檢討。學者一致指出，真正的法治在於「國家守法」、在於保障人民的尊嚴、自由與財產權，而非以重典加重刑罰，或程序瑕疵要求人民承擔不義後果。