聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全

（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。

路透社報導，美國部隊於週末展開突襲，推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。他在美國面臨毒品恐怖主義等4項刑事指控，副手已宣誓成為臨時總統。

聯合國人權事務高級專員公署（United Nations High Commissioner for Human Rights）指出：「很明確，這場行動破壞國際法一項根本原則，也就是各國不得以威脅或使用武力，侵害任何國家的領土完整或政治獨立。」

聯合國人權辦發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）告訴記者：「國際社會必須團結一致，堅持這項原則。」

她表示，這場軍事干預不僅不是人權的勝利，反而破壞國際安全架構，讓每個國家都變得更加不安全，「這傳達出一個訊息，就是強權可以為所欲為」。

她強調，委內瑞拉的未來必須由該國人民自己決定，動盪和進一步軍事化只會讓當地人權狀況更為惡化。

法新社報導，美國以委內瑞拉政府「長期令人髮指侵害人權」為由合理化這次突襲，遭到夏姆達薩尼予以駁斥。

她強調：「違反國際法的單邊軍事干預不能達成追究侵害人權之責的目標。」

她強調，聯合國人權辦十年來一直針對「委內瑞拉情勢持續惡化」進行通報。

「我們擔憂，這次美國干預造成的當前不穩定狀態和進一步軍事化，將使當地情勢更加惡化。」（編譯：何宏儒）1150106