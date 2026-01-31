即時中心／林韋慈報導

近年來聯合國財政逐步惡化，原因為美國在內的多個會員國長期積欠會費，導致運作面臨嚴峻考驗。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於昨（30）日向193個會員國發出公開信，呼籲各國儘速履行繳費義務，否則聯合國恐面臨「立即性的財政崩潰風險」。





根據英國廣播公司（BBC）報導，古特瑞斯在信中直言，若各國持續拖欠會費，勢必得立即啟動聯合國財務架構改革，以避免財務危機進一步擴大。他同時警告，若現況不變，聯合國資金恐將於2026年7月耗盡。

美國欠費最嚴重 川普政府退出多個國際組織

報導指出，美國是聯合國最大的會費來源國，但近年卻拒絕支付多項運作經費與維和任務所需款項，並以「浪費納稅人金錢」為由，陸續退出多個聯合國旗下機構。其他會員國也出現拖欠，甚至拒絕繳納會費的情況，使聯合國財政持續惡化。

儘管聯合國大會已於2025年底通過財務制度改革方案，但現金流短缺仍對組織運作構成重大衝擊。設於瑞士日內瓦的聯合國辦事處內，隨處可見示警財務困境的告示，電扶梯全面停用，暖氣系統也改以節能模式運作。

報導指出，美國在2025年未繳交聯合國會費，對維和行動的資助也僅約30%。本月，川普（Donald Trump）政府更宣布退出數十個國際組織，其中包括31個聯合國相關機構，聲稱此舉是為了「終止美國納稅人對無法推動美國優先利益之組織的資助與參與」。

與此同時，英國、德國等主要西方國家也陸續大幅削減對外援助，使聯合國人道工作雪上加霜。部分駐阿富汗的婦幼醫療機構已被迫關閉，對蘇丹飢民的糧食援助也遭到縮減。

原文出處：快新聞／聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰

