聯合國報告揭全球地雷傷亡數創4年新高 近9成受害者為平民

聯合國裁軍研究所（UNIDIR）昨（1）日發布「2025年地雷監測報告」（Landmine Monitor 2025），去年全球共有6千多起地雷和未爆彈事件，造成1945人死亡、4325人受傷，創下2020年以來新高，且傷亡者中有近9成是平民、將近一半為婦女和兒童。

報告指出，地雷造成的傷亡人數增加，主要是受敘利亞和緬甸區域衝突影響，其中緬甸去年即有超過2千起地雷事故，原因和該國軍隊與非國家武裝團體頻繁使用地雷有關。另外，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯也廣泛使用地雷。

該報告的政策編輯龐蘇旺（Yeshua Moser-Puangsuwa）表示，這份報告顯示《渥太華公約》正面臨數十年來最嚴峻的挑戰，尤其部分締約國的行動已經威脅到公約存續的根基。1999年生效的《渥太華公約》（Mine Ban Treaty），內容為禁止締約國使用、儲存、生產和轉讓具有殺傷性地雷，並要求清除地雷區以及援助受害者。

全球目前共有166個國家為《渥太華公約》締約國，但仍有31個國家未加入，但為因應俄羅斯軍事威脅增加，包含愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛和波蘭等締約國，都已啟動法律程序，希望退出該條約。

報告並指，烏克蘭也已在7月18日時通知聯合國，會暫停執行《渥太華公約》；且有證據顯示，烏克蘭已從該條約的非締約國美國獲得地雷。不過根據條約規定，不允許締約國自行宣布暫停執行條約，也禁止捲入武裝衝突的締約國退出條約。

「2025年地雷監測報告」的排雷行動資金負責人博頓利（Ruth Bottomley）表示，資金短缺問題正嚴重衝擊全球排雷行動，在捐助資金佔比達全球三分之一的美國削減援助之下，包含阿富汗、伊拉克、葉門、哥倫比亞和辛巴威等國的排雷計畫，皆已全面中止。