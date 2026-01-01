聯合國報告：雅加達躍居全球人口第一大城 東京跌至第三

共同社今天(1日)報導，根據聯合國最新發布的都市化前景報告，雅加達以4,190萬人口躍居全球最大城市，其次為孟加拉首都達卡，東京則退居第三，顯示發展中國家人口成長和日本人口老化的影響。

報告指出，東京的人口成長速度落後於印尼與孟加拉，導致東京在全球人口最多城市的排名，從2000年的第一名，在2025年下滑至第三名。

預計東京的名次還將進一步下跌。東京都會區人口預計將從2025年的3,340萬人，在2050年減少至3,070萬人，排名也將下滑至第七名。屆時，達卡將以5,210萬人口居冠，其後依序為雅加達、上海、新德里、喀拉蚩與開羅。

廣告 廣告

報告中對「城市」的定義為「連續的地理區域聚落」，人口密度每平方公里至少1,500人，且總人口不少於5萬人。

依據聯合國經濟及社會事務部(UN DESA)所採用的統計方式，東京的人口統計僅計入東京都及鄰近的埼玉、千葉與神奈川等地區；根據官方統計，東京都本身的人口約為1,400萬人。

這份於去年11月發布的報告顯示，全球正持續走向都市化，目前城市人口占全球82億人口的45%，比例較1950年增加逾1倍。預計從2025年至2050年，全球人口成長的三分之二將發生在城市，其餘多數則集中於城鎮。

報告也指出，未來幾十年內，預計將有愈來愈多國家在2050年前出現顯著的都市人口減少，日本與中國即名列其中，主因是長期的低生育率與整體人口下滑。

報告最後並指出，在2025年全球人口最多的前10大城市中，僅東京與首爾預計將在本世紀中葉前出現人口衰退。