聯合國安理會支持川普加薩計畫 以巴均肯定邁向和平

（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）聯合國安全理事會表決支持美國總統川普的加薩和平計畫後，以色列今天讚揚計畫將帶來「和平與繁榮」；巴勒斯坦自治政府外交事務首長沙辛也說，這是邁向和平長路的必要第一步。

法新社報導，聯合國安理會昨天表決通過一項由美國起草、強化川普（Donald Trump）所提加薩和平計畫的決議案。正是這項計畫讓以色列、巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）得以自10月10日起實現脆弱的停火。

廣告 廣告

這項和平計畫特別授權建立一支國際部隊，將與以色列、埃及和新受訓的巴勒斯坦警方合作，協助維持邊境地區安全，以及落實加薩走廊（Gaza Strip）非軍事化。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天在社群媒體X平台發文寫道，川普的計畫「將帶來和平與繁榮，因為計畫堅持落實加薩全面非軍事化、解除武裝及去極端化」。

尼坦雅胡的辦公室貼文還指出，這項計畫也將「促進以色列與鄰國進一步合作，並拓展亞伯拉罕協議（Abraham Accords）」。一些阿拉伯國家已透過該協議與以色列實現關係正常化。

路透社報導，正在菲律賓出訪的沙辛（Varsen Aghabekian Shahin）在馬尼拉告訴記者：「這項聯合國決議是邁向和平這條漫長道路的第一步。這是必要的一步，因為在達成停火前，我們無法著手進行任何其他工作。」

沙辛表示，還有巴勒斯坦自決及最終獨立等其他議題需要處理，此外，實施川普計畫的過程必須符合國際法。

她提到，儘管川普的計畫暗示唯有在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）進行改革後，巴勒斯坦國才有可能成立，這項問題可稍後再討論。

沙辛說道：「只要這些要素包含在內，我們對這第一步感到滿意。」（編譯：洪培英）1141118