聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」
美國稱馬杜洛是罪犯 而非元首
聯合國安理會5日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動，表示反對。美國駐聯合國大使沃茲主張，美國不是對委國或其人民開戰，馬杜洛是毒品罪逃犯，而非國家元首。
大陸常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊在會中指控美國行徑構成「四個嚴重違反」，即嚴重違反主權平等、不干涉內政、和平解決國際爭端、在國際關係中不得使用武力等原則，並呼籲美方立即釋放馬杜洛夫婦。
中方批美 威脅拉美和平安全
他批評美將自身強權凌駕於多邊主義上，將軍事行動凌駕於外交努力上，無視國際社會嚴重關切，肆意踐踏委內瑞拉主權安全和合法權益，嚴重威脅拉美和加勒比地區乃至國際和平與安全。
其他與會國家以或直白、或委婉方式，批評美國總統川普近期言行，包括武力干預委國、透露可能以反毒為由，擴大軍事行動到哥倫比亞與墨西哥等國、重申美國基於國安必須取得格陵蘭等。
美意圖拿下格陵蘭 丹麥譴責
丹麥駐聯合國大使拉森謹慎以不點名方式，譴責美國意圖拿下格陵蘭，「邊界不可侵犯，此事不容協商」。她也維護委國主權，表示任何國家都不應企圖以武力威脅等違反國際法手段，影響委國政治結果。
法國總統馬克宏近期雖支持抓馬杜洛，但法國駐聯副代表達瑪迪卡里在會上批判力度稍強，表示任一安理會常任理事國違反國際法，都將侵蝕國際秩序根本。
中國大陸、俄羅斯則呼籲聯合國一致反對美國回到「無法無天時代」，要求美國停止更多軍事行動、釋放馬杜洛夫婦。俄國駐聯大使涅本齊亞說，不能讓美國自詡最高法官。
委國駐聯大使蒙卡達說，美國「綁架」委國憲政體制下的總統夫婦，其行動是缺乏法律依據的武裝攻擊，為其他國家採取相同行動開啟大門。
沃茲則說，美國沒有占領委國，這是一次精準執法行動，反問「若聯合國給予非法毒品恐怖主義分子，比照民主選舉產生的總統或元首合法待遇，這到底算什麼樣的組織？」還說馬杜洛夫婦落網面臨毒品罪名起訴，將讓拉美更安全。
馬杜洛出庭 律師稱他遭綁架
巴西駐聯大使達內塞說，轟炸委國、逮捕總統，已逾越不可接受界線，為國際社群設下極危險前例。
古巴駐聯大使古茲曼說，美方對委軍事攻擊，是帝國主義式和法西斯侵略。聯合國秘書長古特瑞斯聲明，對美國未尊重國際法深表關切，該「嚴重」行動，恐成為未來國家間關係演變的前例。
這次會議在紐約聯合國總部舉行之際，馬杜洛夫婦也首度在紐約出庭。馬杜洛當庭對多項販毒指控喊冤，強調自己清白無罪，且仍是委內瑞拉總統，律師主張他遭到「軍事綁架」。馬杜洛隨後還押，法院訂於3月17日再度開庭。
委內瑞拉副總統羅德里格斯5日正式宣誓就任代理總統，委國政府並下令實施緊急狀態，要求警方展開全國搜捕，鎖定所有支持、宣傳美軍武裝攻擊的「親美人士」。
更多udn報導
老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺
寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣曝光
買蛋餅結帳聽到神秘數字88888 陌生阿姨1句感動上萬人
性感但危險！新疆維納斯「肩帶斷掉不停下滑」隨時會走光
其他人也在看
平台示警漲價5％ 5萬外送員失業
台灣外送市場年交易額高達1351.28億元、年訂單量達4.27億筆，平均每日約117萬筆，其中外送員多達15萬人，產業規模龐大，立法院6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」加以管理。但平台方指新法上路恐促使費用漲價，甚至提及只要漲5％，就可能有流失34％客群，導致5萬外送員失業；而多數民眾也認為，現今外送費本就不便宜，有時費用甚至是餐點價錢一半，若持續調漲，真的會點不下去。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 113
美國覬覦格陵蘭不排除動武 白宮：國家安全優先事項
美國白宮表示，美國正在討論取得格陵蘭島的方案，包括動用武力。白宮在一份聲明中指出，總統川普明確表示，獲得格陵蘭島是「國家安全的優先事項」。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC引述白宮說法報導，美國中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 304
川普威脅採取軍事行動！哥倫比亞總統嗆：若美入侵「我會再次拿起武器」
美國總統川普（Donald Trump）下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉引發國際關注；近日，川普再度發聲，公開威脅不排除對哥倫比亞採取類似的軍事行動。對此，曾是游擊隊員的哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）強硬表態了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 152
記憶體助攻！美股道指狂飆484點創新高
[NOWnews今日新聞]輝達（Nvidia）6日在美國消費性電子展（CES）發表下一代人工智慧平台Rubin，拉抬AI股、記憶體股，美股標普500指數、道瓊工業指數創下新高，道指收盤突破49000點...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 10
年薪破300萬！黃仁勳點未來搶手「3職業」成金飯碗：寫程式不是唯一出路
在科技飛速演進、人工智慧（AI）全面崛起的時代，不少人憂心工作被取代，紛紛投入程式設計與AI相關技能學習。然而，被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，卻提出截然不同的觀點——他認為，未來最搶手的未必是寫程式的人，而是技術工。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 21
瑞士酒吧大火案業者致歉 慘重傷亡引發超收質疑
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）瑞士一間酒吧跨年夜發生大火，造成40人喪生，至少116人受傷，酒吧業者今天表示他們「悲痛欲絕」，並承諾全力配合調查人員。由於死傷慘重，也引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。中央社 ・ 5 小時前 ・ 2
飛官花蓮墜海下落不明！家鄉天后宮集氣祈福 空軍今10時開記者會說明
這起飛安事故發生後，空軍與海巡單位立即動員黑鷹直升機、艦艇與多艘軍艦，在強風大浪中進行地毯式搜索。軍方指出，當晚海象不佳，風浪一度達到9級，增加搜救難度，但仍持續全力投入救援，希望能在黃金時間內尋回失聯飛官。29歲的辛柏毅是澎湖子弟，出身警察家庭，父親為基層...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 159
員工怨星宇年終1個月太少 張國煒直球回應
2025年結束，台灣航空業迎來報…民報 ・ 18 小時前 ・ 658
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 14
F-16夜航意外飛官失聯 即時影像監視器拍下「海面閃現火光」
花蓮空軍基地機號6700的F-16AM單座戰機6日晚間執行夜航訓練時失事，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，目前搜救工作仍在進行當中。而這起意外發生的當下，花蓮縣豐濱鄉東面海面突然閃現出火光，被東部海岸國家中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 347
廚餘新制上路！ 「3大類」不得回收 丟錯6千恐飛了
廚餘新制上路！ 「3大類」不得回收 丟錯6千恐飛了EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 32
今年房價 專家：不崩盤也不會泡沫
戴德梁行總經理顏炳立表示，今年房市會比去年好一點，就是「緩修量穩」，預計蛋黃區下跌百分之五，炒作過頭的蛋白、蛋殼區則有百...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍
「中國第一網紅」馮提莫當年憑藉《學貓叫》一曲爆紅，打開知名度的她也順利進軍演藝圈，並推出多首歌曲，但卻在2023年證實罹患甲狀腺癌末期，不過她沒有放棄希望積極抗癌，近日，馮提莫在直播中坦承暴瘦25公斤，同時曝光鬆垮的肚皮，震撼所有粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 12
馬杜洛遭捕！鄭麗文吐這句 她：對中國表功
[NOWnews今日新聞]美國3日凌晨突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，震驚國際社會；國民黨主席鄭麗文則向總統賴清德喊話，不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫台灣收拾爛攤子。對此，資深...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 118
記憶體大廠獲利暴增1000％ 股價卻冷「震盪背後藏玄機」
記憶體模組族群近期成為盤面焦點，威剛、十銓因股價波動達到注意交易資訊揭露標準，依規定提前公告去年11月自結獲利，單月年增率雙雙超過1,000%。不過利多提前反映，市場追價力道轉趨保守，威剛早盤一度上漲逾半根停板，終場漲幅收斂至3.39%。十銓盤中一度翻黑下探192.5元，終場上漲0.26%，上漲0.5元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望
77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」太報 ・ 14 小時前 ・ 26
清晨最低溫8.4度！強烈大陸冷氣團影響 今17縣市低溫特報
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏8.4度。氣象署表示，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，17縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 小時前 ・ 2
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3
總預算案未審恐影響TPASS 公路局坦言沒備案
（中央社記者黃巧雯台北6日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。公路局說，因這期TPASS是新興計畫，須經立院審查通過才能動支，基本上沒有備案，預期1月底時各縣市恐將面臨困難。中央社 ・ 16 小時前 ・ 161