聯合國安理會緊急會議 美國盟友、對手皆批委內瑞拉行動
美國的盟友和對手5日利用聯合國安全理事會(U.N. Security Council)的緊急會議，反對美國在委內瑞拉抓捕總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的軍事行動。
各國在安理會上批評美國總統川普(Donald Trump)干預委內瑞拉，以及他近期暗示美國可能依據走私毒品的指控，將軍事行動擴大至哥倫比亞和墨西哥等國的言論，儘管這些批評有時是含蓄的。川普也再次威脅要以美國安全利益為由，接管丹麥領土格陵蘭。
丹麥謹慎地譴責美國企圖接管格陵蘭的計畫，但並未直接提到美國。
丹麥駐聯合國大使拉森(Christina Markus Lassen)指出：「邊界的不可侵犯性是不容談判的。」
拉森也為委內瑞拉的主權辯護，表示「任何國家都不應該透過武力威脅或其他違反國際法的手段，影響委內瑞拉的政治結果。」
美國盟友批評委內瑞拉行動
儘管法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)支持抓捕馬杜洛，但法國駐聯合國副代表達瑪迪卡里(Jay Dharmadhikari)5日發表了較為嚴厲的批評，表示5個聯合國安理會常任理事國任何違反國際法的行為，都將侵蝕「國際秩序的根本基礎」。
達瑪迪卡里說：「抓捕馬杜洛的軍事行動違背了和平解決爭端的原則，也違背了不使用武力的原則。」
美國特使沃爾茲(Mike Waltz)辯稱委內瑞拉的行動具有正當性，並且是「精準的執法行動」，譴責由15個成員國組成的安理會批評針對馬杜洛的行動。
曾擔任川普國安顧問的沃爾茲說：「如果聯合國在這個機構賦予一個非法毒品恐怖份子，與一位民選總統或國家元首同等的合法地位，這是個什麼樣的組織？」
馬杜洛2024年的連任引發了廣泛的爭議。
聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在聲明中指出，他「對1月3日的軍事行動沒有尊重國際法規則表達深切擔憂」，他說美國採取的「嚴重」行動，可能為未來各國關係的發展樹立先例。
委內瑞拉籲安理會採取行動
儘管委內瑞拉的主權獲得廣泛支持，委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達(Samuel Moncada)希望不只是發表含蓄的聲明和譴責，她敦促聯合國安理會要求華盛頓釋放馬杜洛和他的妻子。
蒙卡達說：「如果綁架國家元首，轟炸主權國家，以及公開威脅進一步採取軍事行動被容忍或淡化，將向世界傳遞一個毀滅性的訊息：法律是有選擇性的，武力才是國際關係真正的仲裁者。」
蒙卡達警告，其他國家不能視而不見，「接受這種邏輯代表打開了通往極度動盪世界的大門。」
哥倫比亞稱美國的突襲令人想起了「過去對這個區域最嚴重的干預」。
哥倫比亞駐聯合國大使查拉巴塔(Leonor Zalabata)指出：「民主不能透過暴力和脅迫來捍衛或促進，它也不能被經濟利益所凌駕。」
中俄皆採批判態度
美國外交政策的兩大批評者、同為安理會常任理事國的中國和俄羅斯，呼籲安理會團結一致反對美國走回「無法無天的時代」。
馬杜洛與俄羅斯建立了密切的關係，中國則是委內瑞拉石油的主要出口目的地。
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)說：「我們不能允許美國自詡為某種最高法官，獨自擁有能夠入侵任何國家、貼上犯罪標籤，以及無視國際法、主權和不干涉原則執行懲罰的權力。」
俄羅斯2022年入侵烏克蘭遭到聯合國與美國的廣泛譴責，儘管川普正在與俄羅斯談判，希望結束這場戰爭。
