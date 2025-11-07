聯合國安理會解除對敘利亞總統制裁

（德國之聲中文網）美國駐聯合國大使邁克·沃爾茲（Mike Waltz）在投票後表示：“安理會發出了一個強有力的政治信號，即承認自阿薩德及其同伙於2024年12月被推翻以來，敘利亞已進入一個新的時代。”

這項由美國起草的決議案同時也取消了對敘利亞內政部長阿納斯·哈塔卜（Anas Khattab）的制裁。

中國投棄權票

在安理會15個成員國中，有14國投票贊成，中國投了棄權票。

美國於今年5月即宣布了這一重大政策轉向，並自那以來敦促安理會放寬對敘利亞的制裁。

艾哈邁德·沙拉計劃於下周一訪問白宮，成為自1946年敘利亞獨立以來首位訪問白宮的敘利亞總統。

沙拉總統及其內政部長之所以被列入聯合國制裁名單，是因為其曾被指與恐怖組織“基地”組織有關聯。

在經歷了長達13年的敘利亞內戰後，前總統巴沙爾·阿薩德（Bashar Assad）於去年12月被推翻，當時由伊斯蘭主義組織“沙姆解放陣線”（Hayat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）領導的武裝力量以閃電般的攻勢佔領了首都大馬士革。

HTS前身為“努斯拉陣線”（Nusra Front），自2014年起被列入聯合國制裁名單。該組織曾是“基地”組織在敘利亞的分支，直到2016年才宣布與後者斷絕關系。

各方反應

敘利亞外長阿薩德·沙伊巴尼（Asaad al-Shaibani）對美國及“友好國家”的支持表示感謝。

他在社交平台X上寫道：“敘利亞外交再次地——但不會是最後一次——證明了自身積極存在和穩步推進的能力。”

英國、俄羅斯、法國和巴基斯坦的代表表示，這是推動敘利亞經濟復蘇與政治過渡的重要一步。

與此同時，中國常駐聯合國代表傅聰批評美國“沒有充分聽取所有成員的意見，即使在安理會成員存在重大分歧的情況下，也強行推動決議通過。”

中國長期以來對敘利亞境內“東突厥斯坦伊斯蘭運動”（ETIM）表示擔憂——該組織吸納了來自中國及中亞地區的維吾爾武裝分子。

作者: Mahima Kapoor