聯合國安理會通過川普所提「結束加薩戰事計畫」

聯合國安理會，17日表決通過由美國總統川普所提出的「結束加薩地區戰事」決議案。

聯合國安理會，在美東時間17日（星期一），表決通過由美國總統川普提出，結束加薩地區戰事的計畫。除了中國大陸與俄羅斯投下棄權票之外，這項計畫獲得聯合國安理會其餘13個成員國的一致支持。

由川普所提出的結束加薩戰事計畫，內容包括成員國可參與由美國領導的和平委員會，監督加薩重建，並授權組建國際維和部隊，確保加薩實現非軍事化，包括解除武裝及摧毁軍事設施。和平委員會及維和部隊的運作，由川普主持，受國際監督，安理會授權有效期限，到2027年底。

哈瑪斯在這項決議通過後發表聲明，重申它們不會解除武裝，並且堅稱與以色列的戰鬥，是合法抵抗，加薩人民及各派系，都拒絕接受國際施加的監護機制。而巴勒斯坦自治政府則是歡迎這項決議，並準備參與執行。