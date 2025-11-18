聯合國安理會「13比0」通過川普加薩計畫！以色列總理「堅決反對建國」、哈瑪斯拒繳械，和平協議恐「有名無實」

經歷兩年纏鬥、7.1 萬巴勒斯坦人死傷後，聯合國安理會 17 日以 13 票贊成、0 票反對通過美國總統川普的「加薩和平計畫」。內容包括部署國際穩定部隊（ISF）和一條「可能通往主權巴勒斯坦國家的道路」。然而，就在聯合國投票前夕，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重申「堅決反對巴勒斯坦建國」；哈瑪斯（Hamas）也堅持不解除武裝。《衛報》、《半島電視台》、BBC 等外媒指出，儘管川普盛讚這是「歷史性時刻」，但這份執行細節模糊、核心衝突方堅決反對的和平協議，實際落地的阻礙已然顯現。

廣告 廣告

新聞小辭典：為什麼聯合國安理會決議很重要？ 儘管美國已於 10 月 9 日簽署了「加薩停火協議」，但聯合國安理會的決議賦予了該協議國際合法性和執行權威。《半島電視台》指出，決議能正式授予川普提出的「和平委員會」等過渡治理機構合法地位，並允許會員國參與「和平委員會」，共同監督加薩的重建和經濟復甦；也能讓考慮向加薩派遣士兵的國家更感安心，從而確保 ISF 的部署。

美國妥協「巴勒斯坦建國」入決議，換取阿拉伯國家支持

這項決議以 13 票贊成、0 票反對通過，中國和俄羅斯投了棄權票。美國駐聯合國特使瓦爾茲（Mike Waltz）在表決後表示，決議為「以色列人、巴勒斯坦人以及加薩地區所有人民規劃了中東的新路線」。支持國家表示，這項決議應該立即促成人道援助進入加薩的限制解除、建立國際穩定部隊（ISF）填補以軍撤離後留下的真空，以及邁向重建、一個可能「通往巴勒斯坦自決和建國的道路」。

這項決議的通過，也被視為美國對阿拉伯和伊斯蘭世界做出重大外交讓步的結果。最初，美國的草案並未提及「巴勒斯坦建國」，但為了獲得阿拉伯國家支持、促使他們為 ISF 提供維和人員，美國最終同意這項妥協性添加。然而，措辭是模糊且有條件的，僅承諾一旦「巴勒斯坦權力機構」（Palestinian Authority）完成改革，且加薩重建工作正在進行，「最終可能具備條件，為通往巴勒斯坦自決和建國提供一條可靠的途徑。」

這些措辭遠未達到阿拉伯和伊斯蘭國家以及歐洲安理會成員所尋求的「在以色列旁邊建立巴勒斯坦國」的堅定承諾，但在投票後的演講中，這些國家的代表表示「他們準備接受妥協，以便延長當前的停火，並立即採取措施、援助保護加薩的 220 萬巴勒斯坦人」。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）代表阿拉伯集團表示，這是播下了巴勒斯坦主權的種子。他強調決議的附件明確要求所有各方都必須遵守「不吞併、不佔領、不強迫遷移」。

2025年9月29日，美國總統川普在白宮與以色列總理納坦雅胡一同召開記者會，對哈瑪斯下達72小時內接受和平計劃的最後通牒。（美聯社）

以國內極右翼施壓，納坦雅胡堅決反對巴建國

就在安理會投票前夕，以色列總理納坦雅胡立即炸鍋，重申以國政府堅決反對巴勒斯坦建國。雖然納坦雅胡在過去與華府討論中，不情願地默許決議的措辭，但在受到他執政聯盟極右翼的憤怒回應後，他立即公開反悔。納坦雅胡 16 日重申：「我們對在任何領土上建立巴勒斯坦國的反對立場沒有改變。」

《半島電視台》稱，以國極右派和極端民族主義者李柏曼（Avigdor Lieberman）就嚴厲批評納坦雅胡政府曾默許決議的作為，他在 X 上寫道：「聯合國的決議是以色列政府行為不端的後果，決議將導致巴勒斯坦建國、沙烏地阿拉伯的核子計畫以及土耳其和沙烏地阿拉伯獲得 F-35 戰機。這是在賤賣以色列的安全。中東的格局正在改變，而且對我們不利。」

這項罕見的聯合國協同決議，是在兩年的外交僵局後才達成，在此期間至少有 7.1 萬名巴勒斯坦人喪生，並引發了聯合國調查委員會和人權組織的種族滅絕指控。如今，納坦雅胡堅決反對巴勒斯坦建國的回應，使得這項被寄予厚望的和平決議，面臨實際落地的阻礙。

2025年10月29日，加薩市沙提難民營遭到以色列空襲後的廢墟。（美聯社）

哈瑪斯拒絕繳械，ISF尚無國家承諾派兵

決議當中呼籲建立的國際穩定部隊（ISF）被授予解除哈瑪斯等武裝團體的權力，這也讓哈瑪斯立即重申不會解除武裝。哈瑪斯在 Telegram 上發文表示：「這份決議對加薩地帶實施了『國際監護機制』，我們的民眾和派系都對此拒絕。」聲明還補充：「讓 ISF 在加薩地帶執行任務、解除抵抗力量的武裝，使得 ISF 喪失中立性、成為支持佔領的衝突一方。」此外，潛在的 ISF 提供國是否會同意嘗試對抗哈瑪斯，仍非常不確定。迄今為止，還沒有任何國家承諾派遣維和人員。

決議內容仍有許多模糊之處，例如將由川普主持的「和平委員會」（board of peace）進行總體監督，該委員會只需向聯合國報告，但不受聯合國或巴勒斯坦權力機構的意願約束，其成員組成亦不確定。決議還呼籲成立一個「巴勒斯坦技術官僚委員會」，負責管理加薩地帶的日常治理和服務提供，但誰將參與其中尚不清楚。

儘管執行細節模糊、軍隊來源不確定、核心衝突方堅決反對，川普仍在社群媒體貼文中慶祝。他說：「這將成為聯合國歷史上最重大的批准決議之一，將為世界帶來更多和平，這是一個真正具有歷史意義的時刻！⋯⋯和平委員會的成員，以及更多令人興奮的公告，將在未來幾週內公佈」。

安理會其他國家怎麼說？

面對以色列和哈瑪斯雙方對決議的阻撓，聯合國安理會的支持國仍堅信這是推進和平的「最佳機會」，並齊聲呼籲立即行動。《半島電視台》稱，英國迫切呼籲部署 ISF、開放所有過境點，以確保人道援助能暢通無阻地進入加薩；法國則主張提供援助，並解除哈瑪斯的武裝；南韓明確表示支持由川普主持的「和平委員會」和國際穩定部隊。

雖然安理會一面倒同意，但前聯合國資深人權官員莫克希伯（Craig Mokhiber）卻提出另一種看法。他認為，這場投票是「聯合國的恥辱之日」，並將「加薩和平決議」定調為「美以殖民暴行」。他在X 上發文表示：「這項提議遭到巴勒斯坦民間社會和各派別，以及世界各地人權和國際法捍衛者的反對。⋯⋯安理會沒有一個成員國有勇氣、有原則或尊重國際法，投票反對『美以殖民暴行』」。

另一方面，俄羅斯和中國選擇投棄權票、而非使用否決權，也為決議增添許多不確定性。BBC 稱，莫斯科和北京表示，決議對關鍵機制的組成缺乏明確規定，未能確保聯合國的參與，也未能明確重申對以巴兩國方案的堅定承諾。

更多風傳媒報導

