聯合國年度氣候峰會10日登場 重點解析一次看懂

（中央社巴西貝倫9日綜合外電報導）每年，聯合國氣候會議都會引發大量媒體報導，焦點在於各國如何努力避免全球氣候災難。今年的會議將於明天在巴西亞馬遜雨林城市貝倫（Belem）開幕。

那麼，這些年度峰會到底在做什麼呢？以下是你需要知道的內容：

● 什麼是COP？

這場年度會議被稱為COP，全名為「締約方會議」（Conference of the Parties），指簽署1992年聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的各國所召開的會議，今年是第30次締約方會議（COP30）。

這項公約要求各國共同應對氣候變遷—各國承認這是一項全球性挑戰，必須合作解決。

公約也建立了「共同但有區別的責任」原則，意思是溫室氣體排放量最多的富裕國家，在解決問題上應承擔更大責任。

現任輪值主席國巴西負責制定峰會議程，並在整年度推動各國朝共同行動與目標邁進。巴西還將主辦為期兩週的峰會，吸引全球關注，並給予國家領袖交換意見、相互督促的機會。

多年來，這些年度峰會已成為地緣政治與金融討論的重要平台—展現「地球村」概念，歡迎各國政府、民間組織、企業與金融界共同參與。

● 為什麼今年的COP30特別重要？

對許多人而言，今年第30屆氣候峰會象徵「歷史回顧的一刻」。

33年前，巴西主辦「里約地球高峰會」（Rio Earth Summit），與會各國簽署UNFCCC。今年，巴西希望讓峰會回歸初衷—關注原住民等全球最脆弱的群體，一些原住民代表也將參與會談。

巴西呼籲各國聚焦於兌現以往承諾，例如COP28承諾逐步淘汰化石燃料使用，而非提出新承諾。COP30也是首次正式承認—全球未能達成將升溫控制在1.5°C以內的目標。

巴西選擇在亞馬遜雨林城市貝倫舉辦峰會，象徵性凸顯世界森林的重要性—這些森林仍是伐木、礦業、農業與化石燃料開採等產業的目標。

● 峰會的主要參與者

大多數國家會派出代表團，通常會與利益相近的國家組成談判陣營。

一些重要團體包括：

小島國家聯盟（AOSIS），面臨海平面上升的生存威脅；

77國集團加中國（G77+China），代表多數開發中國家；

以及非洲集團（Africa Group）與BASIC集團（巴西、南非、印度與中國組成）。

美國在1月宣布退出巴黎氣候協定，已退出過去的領導角色；中國、巴西等國則填補這一空缺。

● 峰會兩週期間都做什麼？

氣候峰會會場通常規模龐大、活動熱絡：各種倡議團體爭取關注，企業則遊說政策變革或尋求商業合作。

今年安排有所不同—取消許多以往周邊活動。金融界會議在聖保羅（Sao Paulo）舉行，地方領袖則在里約熱內盧（Rio de Janeiro）會面，世界領袖於貝倫提前舉行會議，為11月10日至21日正式COP30峰會營造支持與氣勢。

峰會第一週，各國談判代表會提出優先議題、了解他國立場；此時將逐漸形成主題，各國與企業也會宣布行動計畫與資金承諾。

第二週，部長級官員加入談判，討論最終決策，包括法律與技術細節。

● 談判真的順利嗎？

其實不然，氣候峰會談判很少一帆風順，各國為自身利益常劃下「紅線」，導致談判停滯、氣氛緊張。

會議尾聲時，談判代表常連夜奮戰尋求妥協。最終決議採共識通過，而非全體一致。

閉幕儀式敲下木槌的那一刻往往延遲—有時甚至延後好幾天。（編譯：嚴思祺）1141109