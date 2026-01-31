聯合國快破產？古特雷斯警告成員國再不繳會費將面臨「財務崩潰」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）向各會員國發出警告，指出該組織正面臨「即將到來的財務崩潰」危機。根據路透社取得的一封信函顯示，古特雷斯將此危機歸因於未繳納的會費以及一項迫使聯合國退還未使用資金的預算規定。

聯合國秘書長古特雷斯。（圖／路透）

古特雷斯在1月28日寫給各國大使的信中表示，「危機正在加深，一些計畫的執行受到威脅並可能導致財務崩潰，而且情況在不久的將來會進一步惡化。」聯合國官員指出，美國目前欠下的款項包括：聯合國一般預算21.9億美元（約692億元新台幣）、現役維和任務18.8億美元（約594億元新台幣），以及過去維和任務5.28億美元（約166.8億元新台幣）。美國國務院對古特雷斯的這封信尚未發表回應。

美國總統川普（Donald Trump）削減了對聯合國機構的自願性資金，並拒絕支付聯合國一般和維和預算的強制性款項。川普曾形容聯合國「具有巨大潛力」，但表示該組織並未實現這一點，他還另外成立了「和平委員會」，有人擔心這可能削弱這個成立較久的國際組織。

截至2025年底，聯合國未繳納的會費創紀錄地達到15.7億美元（約496億元新台幣），古特雷斯沒有指明哪些國家欠下這些款項。「要嘛所有會員國履行全額並按時支付的義務，要嘛會員國必須從根本上改革我們的財務規則，以防止即將到來的財務崩潰。」

古特雷斯去年啟動了一個名為UN80的改革工作組，旨在削減成本並提高效率。為此，各國同意將2026年預算削減約7%至34.5億美元（約1090億元新台幣）。儘管如此，古特雷斯在信中警告，該組織可能在7月前就耗盡現金。

他進一步指出，目前的問題之一是一項被視為過時的規定，即該全球組織每年必須將數億美元未使用的會費退還給各國。「換句話說，我們被困在一個卡夫卡式的循環中，被要求退還不存在的現金。」

成立於1945年的聯合國擁有193個會員國，致力於維護國際和平與安全、促進人權、推動社會和經濟發展，以及協調人道主義援助。然而，如今這個全球組織正面臨嚴峻的財務挑戰，可能影響其履行核心使命的能力。

