聯合國快破產 川普發豪語稱「打幾通電話就能解決」

聯合國財務拉警報，積欠會費中，有超過9成是出自美國，美國未繳會費約為22億美元，合台幣約698億元。如果這筆資金再沒補上，聯合國最快今年8月就無法運作。美國總統川普則表示，聯合國只不過就是沒錢嘛，這是小事，只要他「打個幾通電話」，就能讓其他國家交錢，補上聯合國的資金缺口。（葉柏毅報導）

據紐約時報報導，聯合國坦言財務告急。如果各國，尤其是美國，沒把欠繳的數十億美元會費繳清，那麼聯合國7月前就沒錢可用，8月就必須關閉紐約總部，而每年9月例行性的聯合國大會，甚至也辦不成。

川普在受訪時表示，他並不清楚美國欠繳會費問題，不過他很確定的是，只要是錢的事，來向川普求助，就能輕易搞定。川普說，他只需要打幾通電話，馬上就會有國家在幾分鐘之內開出支票。川普聲稱，他會讓所有人付錢，就像他讓北約埋單一樣。不過川普顯然不打算讓美國出錢。

根據聯合國資料，聯合國目前積欠會費中，95%是來自美國，約22億美元，欠費第二多的是委內瑞拉，墨西哥則是排名第三。