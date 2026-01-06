聯合國急商委內瑞拉情勢 中俄代表痛批美霸凌、強盜

聯合國安理會緊急召開會議商討委內瑞拉局勢。路透社



美軍奇襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛夫婦震驚各界。聯合國安理會週一（1/5）召開緊急會議商討，中國、俄羅斯及哥倫比亞代表點名批判美國霸凌，還說逮捕馬杜洛是強盜行徑。美國代表則是強調，此次行動只是針對兩名「逃犯」，並非入侵委內瑞拉的國家戰爭。

在馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦週一被押解出庭前，聯合國安理會15位會員國代表齊聚位於紐約市的總部，討論委內瑞拉局勢。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過聲明表示：「我高度關切該國局勢的不穩定性可能急遽加劇，以及對該區域的衝擊影響，同時對這起事件可能成為各國行為準則先例深感憂心。」

古特瑞斯同時指出，美國進入委內瑞拉逮捕馬杜洛乃無視於國際法。《聯合國憲章》規定，會員國「在其國際關係中，應避免以武力威脅或使用武力，侵犯任何國家的領土完整或政治獨立」。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）則援引《聯合國憲章》第51條，該條指出，若聯合國會員國遭到武裝攻擊，本憲章中的任何規定「不得損害個別或集體自衛的固有權利」。

美國駐聯合國代表瓦爾茲強調美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並非對該國的侵略戰爭。路透社

瓦爾茲強調，美國執行的是一場「由美軍執行的手術般精準執法行動，對象是兩名被美國司法起訴的逃犯」。他說：「正如國務卿盧比歐所說，這不是一場針對委內瑞拉或其人民的戰爭。我們不是在占領一個國家。我們不允許西半球被當作對抗我國的基地。不能讓全球石油儲備量最高的國家被美國的敵人治理，此狀況對委內瑞拉人民毫無益處。」

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）在會議上指責美方抓捕馬杜洛是「非法的武裝行為，沒有任何合法依據」。蒙卡達強調，委內瑞拉是運作正常的國家，有憲法秩序同時也有效治理所有領土。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達在聯合國安理會上指責西方國家協助美國霸凌委內瑞拉。路透社

在15個安理會成員國中，只有中國、俄羅斯和哥倫比亞直接譴責美國。其餘國家代表則是避免直接點名批判，而是強調遵守國際法和聯合國憲章的重要性。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊痛批美國踐踏委內瑞拉主權，嚴重違反部番社內政原則。孫磊說：「美方將自身強權凌駕於多邊主義之上，將軍事行動凌駕於外交努力之上，嚴重威脅拉美和加勒比地區乃至國際和平與安全。」他要求美國立刻釋放馬杜洛夫婦，並重申中國外交部長王毅前一天的評論指，「沒有哪個國家可以充當國際警察，可以自詡為國際法官」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則批評美國跨境抓捕馬杜洛，實為強盜行徑，並批評那些不願直接批判的成員國偽善。涅班濟亞說：「那些在其他情況下口沫橫飛、要求他人遵守《聯合國憲章》的人，如今卻語焉不詳、含糊其辭，並試圖迴避基於原則的評判，這種表現今天看來尤其虛偽而且不堪。」

