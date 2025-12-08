聯合國批世界冷漠 人道援助陷入最深危機

聯合國近日發布2026年人道援助募款計畫，指出全球衝突、天災與氣候危機加劇，導致急需援助的人口已突破2億4000萬人，但國際社會的捐助卻持續萎縮，使整體人道體系面臨十年來最嚴峻的挑戰。聯合國人道事務主管佛萊徹(Tom Fletcher)直言，世界正進入一個「冷漠的時代」。

聯合國指出，2025年的募資目標超過450億美元，但最終僅獲約120億美元，為預期的四分之一，導致能接受援助的人數比前一年減少約2500萬人。官方坦言，這樣的落差將使災區與戰區的脆弱族群陷入更深的生存危機。

美國作為全球最大捐助國，2025年的援助金額從前一年的110億美元大幅下滑至27億美元。佛萊徹認為，美國政策轉向已直接牽動全球人道體系的穩定度，聯合國如今不得不減少規模、重新排序優先任務。

聯合國2026年最迫切的援助區域包括加薩、約旦河西岸以及陷入內戰的蘇丹。佛萊徹分享他在蘇丹遇見的難民故事，一名婦女在逃亡途中遭到攻擊、性暴力，目睹家人被殺害的同時還要帶著鄰居的嬰兒逃命。他表示，這些真實案例提醒世界，人道援助並非抽象數字，而是攸關生命存亡的抉擇。

然而，外界對聯合國募資模式與治理效能也提出質疑。有研究者認為，面對政治衝突與低迷的經濟，聯合國依賴傳統募資管道的模式已難以應對不斷擴大規模的危機。部分評論指出，全球軍費持續攀升，而人道援助卻連最低標準都難以達成，凸顯國際合作日益脆弱。

佛萊徹警告，在資訊爆炸的時代，全球對其他地區苦難的關注度逐年下降，形成「冷漠」。若缺乏集體意志，人道危機將成為全球治理瓦解的前兆。

聯合國接下來將在87天內展開全球募資，必要時也會向企業與民間社會尋求支持。他呼籲各國重新思考資源配置，強調只要削減全球軍備支出的1%，就足以挽救數千萬人的生命。(編輯：許嘉芫)