聯合國拍板3月21日為國際太極拳日！微博嗨

[NOWnews今日新聞] 聯合國教科文組織5日通過決議，宣布將每年3月21日定為「國際太極拳日」。消息曝光後引發中國網友關注，紛紛稱讚「把中國傳統文化帶上國際」、「給中國功夫點讚」。

綜合中國媒體報導，聯合國教科文組織第43屆大會在烏茲別克召開，中國發起提案將3月21日定為「國際太極拳日」，獲得與會國家一致支持，通過決議。決議指出，3月21日恰逢春分節氣，彰顯出太極拳具有的平衡與和諧理念，呼應春分「晝夜均、寒暑平」的自然節律，契合太極拳「天人合一」的哲學內涵。

消息曝光後微博掀起討論，許多中國網友紛紛在相關報導底下留言表示，「哇噻」、「太棒了，讓世界看到太極拳的魅力與中華文化的智慧」、「為中國優秀傳統文化點讚」、「支持傳統文化，弘揚文化自信」、「一起練起來」。

中國官媒介紹太極拳起源於中國，融合哲學、中醫與武術精髓，以「陰陽平衡、剛柔並濟」為理論根基，歷經數百年發展形成不同技術風格的拳式，全球習練者達數億人，覆蓋180多個國家和地區。2020年，太極拳被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，彰顯其平衡、和平、和諧共生與相互尊重的核心理念以及在文化傳承、公共衛生和可持續發展中的獨特價值。

