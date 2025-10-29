聯合國氣候大會前 各國減排步伐仍太小太慢
（德國之聲中文網）根據2015年《巴黎氣候協議》的條款，簽署國領導人做出承諾，將全球平均氣溫上升的幅度控制在低於2攝氏度的水平，並努力將其控制在1.5攝氏度以內。
聯合國氣候事務負責人斯蒂爾（Simon Stiell）表示，“雖然行動的方向每年都在改善，但我們迫切需要加快速度，並幫助更多國家采取更有力的氣候行動。”他表示，巴黎協定正在取得切實進展，“但必須更加迅速、更加公平地繼續推進”。
各國同意每5年更新其目標並進行通報。最新提交更新的截止日期已過，各國現在面臨的壓力是宣布何時擺脫化石燃料。煤炭、天然氣和石油燃燒排放的氣體是全球氣候變化的主要原因，現在就已能感受到，干旱、洪水、風暴和致命高溫越來越頻繁地發生。
11月10日，聯合國氣候變化框架公約第30次締約國會議將在巴西貝倫市拉開帷幕。直到目前，只有65個國家正式提交了更新後的氣候目標。
聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）的分析表明，如果簽約國落實應對氣候變化的計劃，到2035年，每年排放到大氣中的溫室氣體數量將比2019年的水平減少10%。然而，將全球變暖限制在比工業化前溫度高1.5攝氏度，需要減排2019年基礎上的60%。
已錯過全球氣溫升幅為1.5攝氏度的目標
聯合國秘書長古特雷斯接受英國《衛報》獨家采訪時表示，全球氣溫升幅超過商定的1.5攝氏度，已是“不可避免”。
他說，“讓我們認識到我們的失敗。我們已無法避免未來幾年氣溫升幅超過1.5攝氏度，這是事實。超過1.5攝氏度，將帶來毀滅性的後果。而一些毀滅性的後果已經達到臨界點，無論是在亞馬遜地區，還是在格陵蘭島，或是對於西南極洲而言，以及珊瑚礁。”。
歐盟、中國和印度等排放大國尚未正式提交減排目標。
歐盟於9月發布了一份意向聲明，計劃將其溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少66.25%至72.5%。世界資源研究所歐洲區域主任範費爾德霍芬（Stientje van Veldhoven）表示，這份聲明顯示出前行的目標，但傳遞出的信息令人困惑，“這可能削弱投資者信心，損害就業、能源安全和競爭力”。
中國承諾不足 一些目標已提前實現
根據UNFCCC的最新報告，中國目前約佔全球碳排放量的29%。今年9月在紐約舉行的氣候周期間，中國國家主席習近平宣布，計劃將排放量在峰值基礎上減少7%至10%。這是中國第一次具體承諾削減碳排放量，2020年，中國宣布要在2030年實現“碳達峰”，2060年達成“碳中和”。
但有專家認為，相較於中國在干淨能源以及綠色能源方面取得的進展與成就，這次的宣示顯得過於保守。盡管批評人士認為這一承諾過低，但有分析人士告訴德國之聲，中國很可能會實現甚至超額完成承諾。新氣候研究所（NewClimate Institute）的氣候政策分析師Norah Zhang對路透社表示，中國往往承諾不足，她說，中國提前6年實現了2030年擴大風能和太陽能發展的目標。
其他正式提交減排承諾的排放大國，如澳大利亞和日本，因未表現出更強的減排決心和公平承擔的份額而受到批評。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Louise Osborne, 德正 (路透社)
其他人也在看
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 6 小時前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 3 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 13 小時前
今雨區擴大！這天冷空氣殺到「低溫剩1字頭」 本週降雨熱區曝光
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（28）日基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北台灣短暫回暖！迎另一波季風「又變天」跌剩1字頭
生活中心／李汶臻報導受東北季風影響，水氣充沛，北部、東部地區大雨連下超過一週。未來一週，北台灣持續濕冷，中南部則是晴暖天氣。而後續又有另一波東北季風接力報到，就有氣象粉專表示，北台灣氣溫短暫回溫後，將迎來溜滑梯式降溫，最低溫跌剩1字頭。民視 ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 9 小時前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 6 小時前
東北季風配合南方水氣北上！北部東北部防豪雨 氣象專家點出新颱風可能生成時間
[Newtalk新聞] 東北季風配合南方水氣北上，大台北今日再度轉回下雨天氣，今天溫度偏涼，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。他也特別點出未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，又會有新的熱帶低壓或颱風出現。 吳聖宇指出，這波雨勢除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯， 吳聖宇提到，今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態，雨勢沒有特別強，但是降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這新頭殼 ・ 1 天前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 3 個月前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 13 小時前
4縣市大雨特報！10/31東北季風增強 低溫恐跌破20度
東北季風影響，氣象署對4縣市發布大雨特報，今(28)日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。中天新聞網 ・ 1 天前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
北台偏涼雨漸少 週五另波東北風再南下
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(29)日受「東北季風」影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為：北部19至26度，中部20至32度，南部20至33度，東部19至30度。吳德榮指出，明(30)日「東北季風」減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。週五(31日)起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一(1至3日)北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二(4日)「東北季風」減弱，天氣緩和、氣溫升。下週三(5日)起另一波「東北季風」再南下。更多新聞推薦 ● 輝達海外總部確定落腳北士科 蔣萬安：預計11月底與新壽解約台灣好新聞 ・ 10 小時前
今4縣市防大雨！下波東北季風更強 低溫恐下探18度
氣象署資料顯示，今日（28日）受東北季風及華南雲系東移影響，桃園以北及東北部地區為有雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部以北及東部地區有短暫雨，台南、東南部地區、恆春半島及高屏山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。...CTWANT ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 4 小時前
越南會安大雨淹過胸！ 台旅客揹5歲童涉水
越南中部近日遭遇嚴重豪雨，導致會安古鎮大規模淹水，多名台灣旅客受困其中，有家長不得不將孩子揹在肩上前行，以避免孩子被及胸的洪水淹沒，另有旅客在飯店被迫搭船撤離。此次水患已影響多家旅行社的越南行程，專家提醒9至12月為越南中部雨季，民眾前往會安、順化等地區應特別留意天氣變化，以免旅途受到影響！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
非洲豬瘟疫情披露6天中市才急拉封鎖線 專家：解封後才是考驗
台中養豬場爆發非洲豬瘟，清消後仍在2處檢出陽性反應，22日公布該場為國內疫情首例後，中市府27日在政委陳時中要求才拉封鎖線控管人流，專家今（28日）指出，該案場有高濃度病毒，已隨踩踏擴散到環境，認為解禁後才是考驗，尤其依他國案例，爆發首例後，後續擴散多因人為活動、車輛傳播。自由時報 ・ 1 天前