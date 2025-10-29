聯合國氣候大會前 各國減排步伐仍太小太慢

（德國之聲中文網）根據2015年《巴黎氣候協議》的條款，簽署國領導人做出承諾，將全球平均氣溫上升的幅度控制在低於2攝氏度的水平，並努力將其控制在1.5攝氏度以內。

聯合國氣候事務負責人斯蒂爾（Simon Stiell）表示，“雖然行動的方向每年都在改善，但我們迫切需要加快速度，並幫助更多國家采取更有力的氣候行動。”他表示，巴黎協定正在取得切實進展，“但必須更加迅速、更加公平地繼續推進”。

各國同意每5年更新其目標並進行通報。最新提交更新的截止日期已過，各國現在面臨的壓力是宣布何時擺脫化石燃料。煤炭、天然氣和石油燃燒排放的氣體是全球氣候變化的主要原因，現在就已能感受到，干旱、洪水、風暴和致命高溫越來越頻繁地發生。

11月10日，聯合國氣候變化框架公約第30次締約國會議將在巴西貝倫市拉開帷幕。直到目前，只有65個國家正式提交了更新後的氣候目標。

聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）的分析表明，如果簽約國落實應對氣候變化的計劃，到2035年，每年排放到大氣中的溫室氣體數量將比2019年的水平減少10%。然而，將全球變暖限制在比工業化前溫度高1.5攝氏度，需要減排2019年基礎上的60%。

已錯過全球氣溫升幅為1.5攝氏度的目標

聯合國秘書長古特雷斯接受英國《衛報》獨家采訪時表示，全球氣溫升幅超過商定的1.5攝氏度，已是“不可避免”。

他說，“讓我們認識到我們的失敗。我們已無法避免未來幾年氣溫升幅超過1.5攝氏度，這是事實。超過1.5攝氏度，將帶來毀滅性的後果。而一些毀滅性的後果已經達到臨界點，無論是在亞馬遜地區，還是在格陵蘭島，或是對於西南極洲而言，以及珊瑚礁。”。

歐盟、中國和印度等排放大國尚未正式提交減排目標。

歐盟於9月發布了一份意向聲明，計劃將其溫室氣體排放量在1990年的基礎上減少66.25%至72.5%。世界資源研究所歐洲區域主任範費爾德霍芬（Stientje van Veldhoven）表示，這份聲明顯示出前行的目標，但傳遞出的信息令人困惑，“這可能削弱投資者信心，損害就業、能源安全和競爭力”。

中國承諾不足 一些目標已提前實現

根據UNFCCC的最新報告，中國目前約佔全球碳排放量的29%。今年9月在紐約舉行的氣候周期間，中國國家主席習近平宣布，計劃將排放量在峰值基礎上減少7%至10%。這是中國第一次具體承諾削減碳排放量，2020年，中國宣布要在2030年實現“碳達峰”，2060年達成“碳中和”。

但有專家認為，相較於中國在干淨能源以及綠色能源方面取得的進展與成就，這次的宣示顯得過於保守。盡管批評人士認為這一承諾過低，但有分析人士告訴德國之聲，中國很可能會實現甚至超額完成承諾。新氣候研究所（NewClimate Institute）的氣候政策分析師Norah Zhang對路透社表示，中國往往承諾不足，她說，中國提前6年實現了2030年擴大風能和太陽能發展的目標。

其他正式提交減排承諾的排放大國，如澳大利亞和日本，因未表現出更強的減排決心和公平承擔的份額而受到批評。

作者: Louise Osborne, 德正 (路透社)