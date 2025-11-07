聯合國氣候峰會巴西登場 古特瑞斯：未達控溫目標是「道德失敗」

一年一度的聯合國氣候峰會將在巴西亞馬遜登場，這場會議被全球氣候共識可能破裂的陰影壟罩，世界領袖也承認他們沒有將全球暖化控制在約定的範圍內。

在聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議(COP30)召開前，各國元首與政府領袖在巴西貝倫(Belem)舉行峰會。今年的氣候大會將在美國缺席下舉行，美國是全球排放最多溫室氣體的國家之一。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在領袖峰會的開場時奠定了基調，宣告全球沒有履行承諾，將自前工業化時代以來的長期升溫幅度控制攝氏1.5度以內。

古特瑞斯說：「這是道德失敗與致命疏忽」，並表示為了把危害降到最低，各國政府現在必須採取更緊急的行動，削減化石燃料排放並保護自然環境。

聯合國天氣與氣候機構6日表示，2025年將成為有紀錄以來史上最熱的一年。

巴西希望10日正式開幕的COP30能夠重申氣候變遷仍是全球優先事項，儘管有戰爭、經濟不確定性和美國總統川普政府帶來的寒蟬效應等因素。

川普一直將氣候科學斥為「騙局」，並在其他場合試圖破壞國際氣候行動，同時大力推廣化石燃料。

美國的缺席為6日的峰會蒙上了陰影，與會者輪番譴責川普的氣候否定論，並對全球氣候行動的喪失動能表示惋惜。

智利總統波里奇(Gabriel Boric)表示：「美國總統在上一屆聯合國大會上聲稱氣候危機並不存在，這是謊言。」

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)也猛烈抨擊川普，裴卓的美國簽證已被川普政府取消。

巴西總統兼峰會東道主魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)則提到「極端勢力為了獲取選舉利益而捏造假新聞，並將子孫後代置於險境」。

中國作為全球最大的碳排放國，出席了這場峰會，並承諾將加強推進氣候行動，包括在國內外大規模推廣再生能源和綠色科技。

中國國務院副總理丁薛祥表示：「中國是一個信守承諾的國家。」丁薛祥補充說，中國將「在所有經濟與社會發展領域加速綠色轉型」，並批評對中國太陽能面板、電池和電動車設置貿易壁壘的人。