聯合國氣候會議噴口水 陸嗆美卸責無理攪局

聯合國安理會召開氣候會議，美國代表與中國代表在會中相互指責。

聯合國安理會在美東時間6日星期四，舉行「氣候與安全問題公開會議」。中國常駐聯合國副代表耿爽，在會中發言，對於美國代表批評中國大陸碳排放量大，耿爽駁斥是無端指摘。

耿爽表示，中國現在確實是全球碳排放量最大的國家，中方對此並不諱言，但中國也是全球公認履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果也最顯著的國家。反觀美國，公然宣稱氣候變化是人類史上最大的騙局，兩度退出「巴黎協定」，已經成為全球應對氣候變化合作的最大障礙。

耿爽稱，圍繞在氣候變化議題，誰在採取行動、誰在推卸責任、誰在尋求合作、誰在無理攪局，大家看得清清楚楚。耿爽說，在應對氣候變化議題上，國際社會需要的是合作和團結，而不是指摘和推責。