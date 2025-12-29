聯合國生物遺傳資源基金「卡利基金」苦等9個月獲首筆資金：僅1000美元

利用採自雨林深處特殊植物製成的護膚乳液或疫苗產品大賣時，那些守護生物寶庫的國家及原住民社區能否分到一絲利潤？

去年的聯合國生物多樣性大會決議成立卡利基金（Cali Fund），要求從生物遺傳資源獲利的企業「應」撥出一定比例的利潤回饋到基金。基金啟動9個月後，終於等到第一筆資金，金額僅1000美元（約新台幣3萬1524元）。

從強制繳交到自願貢獻

許多南方國家擁有豐富的生物多樣性，這些地區的植物、動物、細菌、真菌的遺傳物質是許多企業開發新產品的關鍵，如疫苗、護膚乳液。過去要取得這樣技術，須深入山林、海底採集。然而，透過數位序列資料（digital sequence information，DSI），現今科學家在線上資料庫就能取得關鍵資訊，且存取權幾乎沒有限制。

去（2024）年聯合國《生物多樣性公約》締約方大會（CBD COP 16）在哥倫比亞城市卡利舉辦。會中通過決議，成立「卡利基金」，並要求大型的製藥、化妝品、生物技術、農企業及科技業等從DSI資料庫獲利時，「應」提撥部分收益給基金，費率則訂為營收的0.1%或獲利的1%。

卡利基金是生物多樣性大會設立以來，首次要求私營部門依使用DSI獲利的比例提撥費用。基金將用於資助生物多樣性行動，其中至少一半的錢用在維護自然資源的原住民與在地社區。

然而，在大會決議文中，原本強制繳納的條文經修正改為「應」繳納，失去約束力與強制性，由企業自行決定「貢獻」與否。也因此，原本預計年收數億美元的卡利基金苦等不到任何資金。

大企業沉默 小公司率先行動

卡利基金於今年2月正式啟動，9個月後，終於獲得的第一筆資金。11月19日，才成立兩年的新創公司TierraViva AI捐出了1000美元。

TierraViva AI是一家將人工智慧技術應用在自然保育的英國公司。執行長奧爾登（Paul Oldham）表示，「這是我們對卡利基金的承諾」。他強調，這筆錢只是「初期資金」，隨著公司業務成長，未來會貢獻更多。

倫敦政經學院法學副教授坦比塞蒂（Siva Thambisetty）告訴 《Carbon Brief》，讓一家才剛起步的新創公司率先提供資金，明顯打臉了其它營利企業。

美國生物技術公司Ginkgo Bioworks曾率先承諾提供資金，但據報導，承諾至今年12月都尚未兌現。英國政府也聯繫過多家公司加入，但無人響應。

卡利基金程序委員盧比思（June Rubis）肯定TierraViva AI帶頭，但他期待，「真正的考驗才剛開始，現在是『更大的參與者』站出來的時候了。」