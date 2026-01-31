聯合國真的撐不住！川普拒付700億會費，秘書長坦承最快7月「斷炊」全面停擺

聯合國（United Nations）秘書長古特瑞斯（António Guterres）發出創會以來最嚴厲警告，直指這個二戰後成立的國際組織，如今真實處於「即刻財政崩潰」的懸崖邊緣。假使各會員國不立即修改組織財務規則，或是繳清會費，這個全球最大的國際組織，最快將在今年7月耗盡手中現金，導致運作全面停擺。

​BBC引述秘書長致全體會員國的信函，古特瑞斯強調、聯合國的經常預算已進入嚴重危機困境，嚴重威脅各項計畫的執行。

美國欠款最多

根據聯合國內部官員透露，美國作為長期以來最大的出資國，目前也是積欠聯合國最多常規預算的成員，金額高達21.96億美元（約新台幣693.9億元），另外還有高達18億美元（約新台幣568.7億元）的維和行動欠款未付。

當川普總統（Donald Trump）重新上台後，多次批評聯合國未能發揮實質「巨大潛力」，其政府更在今年1月宣告、接連退出世界衛生組織（WHO）與聯合國教科文組織（UNESCO），並大舉消除數十個下屬機構的資金援助。

飢荒席捲加薩。聯合國指出，多達90萬名加薩兒童長期挨餓，已有7萬人出現營養不良徵兆。圖為一名骨瘦如柴的5歲加薩孩童。（美聯社）

更令國際社會詫異的是，在宣告脫離聯合國體系後，川普大動作發展和邀請各盟邦，加入由他所成立的「和平委員會」（Board of Peace），甚至自認未來可能取代聯合國的部分職能。

諷刺的是，欠費清單上名列第二的國家，正是剛剛被入侵抓走總統的委內瑞拉，積欠金額為3800萬美元（約新台幣12億元）。該國前任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在面臨美國發動斬首行動罷黜前，委國已因長期欠費、失去在聯大的投票權。

「卡夫卡式」的財務黑洞：被迫退還不存在的錢

古特瑞斯在信中特別點出，聯合國現有財務制度存在諸多荒謬之處。按照目前的財務規定，聯合國如有未支出使用的預算，必須將其退還給會員國，即使該國根本沒繳錢。

2026年1月22日，川普在達沃斯世界經濟論壇年會上，手持剛簽署的「和平委員會」（Board of Peace）倡議憲章，展示其外交新動作。（美聯社）

對此，古特瑞斯感嘆，聯合國光是在1月份、就被迫「退還」多達2.27億美元（約新台幣71.7億元）「從未收到的款項」，這種情況簡直是一場悲劇。

「我無法再更強調，目前面臨的緊急處境有多嚴重，我們無法執行預算中，那些根本沒收到的錢，更無法退還從未入帳的資金。」

救援行動全面停擺

身為全球最重要的維和和援助源頭，如今財政乾涸的影響，已開始在日內瓦總部發酵，辦公大樓為了省錢，先是關閉電扶梯、調低室內暖氣強度與溫度，藉此減少必要支出。

而在其最前線的人道戰場，局勢更為慘烈且緊迫：聯合國婦女署因為財務問題，已被迫關閉阿富汗當地的母嬰診所，這對死亡率極高的產婦而言是致命打擊。至於北非蘇丹，世界糧食計劃署（WFP）因資金缺口，已減少對當地難民的口糧配給。

而轄下的人權辦公室則因無力派遣調查員，讓許多戰爭罪行，將因缺乏紀錄而無法被起訴。

古特瑞斯呼籲193個會員國必須立即行動，否則2026年預定核准的34.5億美元（約新台幣1090億元）總預算將化為泡影，聯合國很可能就此走入歷史性的倒閉終局。

