聯合國示警邁入「水資源破產時代」 每年40億人至少缺水1個月

聯合國大學20日發布報告指出，全球已進入「水資源破產時代」（an era of global water bankruptcy），且會造成不可逆的後果，導致每年有近40億人須面臨至少1個月的缺水困境，即使以「水危機」或「水資源壓力」等詞彙，都無法描述其嚴重程度。

該報告作者、聯合國大學「水、環境與健康」研究所長馬達尼（Kaveh Madani）解釋，若將水資源短缺視為「危機」，就代表仍是暫時且可克服的狀態，「然而水資源破產後，即使補救仍然重要，但人類必須適應比以前更嚴苛的生活條件。」

廣告 廣告

CNN報導，大自然以雨水與降雪形式提供「水收入」，但人類用水卻透支，導致「負債累累」，意即從河川、湖泊、濕地與地下含水層中抽取水資源的速度，已遠超過大自然補充水源的速度，造成水體萎縮、地層下陷及沙漠化等，恐進一步使水資源破產。

根據報告統計，全球70%主要含水層的水位長期下滑；自1990年來，已有超過50%的大型湖泊乾涸；過去50年消失殆盡的濕地面積，則相當於歐盟大小；極端高溫、乾旱與水污染影響，也使可飲用水量減少，導致全球約75%人口生活在水資源不安全的國家。

馬達尼表示，全球許多地區的用水量都已超過當地水文承載能力，但人們不但未調整用水量，對水資源的「信貸額度」反而還不斷增加。報告也提到，美國西南部、南亞、中東和北非等地區，都是水資源明顯減少的熱區。

此報告呼籲，各國應採取行動改善水資源枯竭，包含減少水污染、運用AI與遙測技術強化水資源監測、調整農作物結構並提升灌溉效率，以及加強對濕地與地下水的保護等。