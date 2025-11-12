聯合國示警 全球空調需求到2050年恐為目前3倍

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）聯合國今天警告，全球空調需求到2050年可能為現有的3倍以上，並呼籲採取更永續的降溫解決方案。

法新社報導，聯合國環境規劃署（UN Environment Programme, UNEP）表示，隨著世界人口和財富不斷增加，再加上極端高溫天氣增多，空調需求可能大幅上升。

聯合國環境規劃署說，若對高污染且效率低下的降溫系統需求持續成長，「與冷卻相關的溫室氣體排放比2022年水準將幾乎增加1倍」。

聯合國環境規劃署在巴西亞馬遜貝倫（Brazilian）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）聯合國氣候峰會場邊，發布「2025全球降溫觀察報告」。

報告說：「裝設中的冷卻能力正以至2050年將達到3倍的趨勢前進，然而，屆時仍有數十億人缺乏足夠防護來抵禦高溫。我們必須重新思考降溫，不是將其視為排放的來源，而要作為提升耐熱力及邁向永續發展的基石。」

報告預測，非洲及南亞的冷氣需求成長最快。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）在聲明中說：「隨著致命熱浪變得愈來愈頻繁和極端，降溫應被視為與供水、能源和衛生並列的重要基礎建設。」

「但我們不能單靠空調解決高溫危機，否則只會帶動溫室氣體排放上升並增加成本。」

聯合國環境規劃署強調，被稱為「被動冷卻」的各種選項，包括更好的牆面及屋頂設計、遮陽設施、太陽能離網解決方案與通風設計。

被動冷卻策略對室內溫度的影響可從攝氏0.5度到8度不等。（編譯：林沂鋒）1141112