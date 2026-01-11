聯合國示警 航運業復甦恐面臨結構性逆風
根據英國航運相關網站引述，聯合國最新發布經濟展望報告指出，全球貿易成長動能正逐步降溫，原本期待景氣穩定回升的航運產業，恐將面臨更多不確定性與結構性逆風。
聯合國近期公布《二○二六年世界經濟情勢與展望》報告，預測二○二六年全球經濟成長率為二點七％，低於二○二五年的二點八％，明顯落後疫情前平均三點二％的水準。
這份報告指出，地緣政治緊張、貿易政策不確定性、投資疲弱，及高負債問題，尤其是在開發中國家，將持續對全球經濟活動形成壓力。
在貿易與航運方面，聯合國的評估更顯保守。報告指出，二○二五年全球貿易表現優於預期，主因企業為因應潛在關稅上調而提前出貨，加上服務貿易出口維持強勁，帶動短期成長。然而，這種「提前拉貨」的效應，預期將於二○二六年逐步消退，在政策不確定性與貿易壁壘持續存在情況下，全球貿易成長速度勢將放緩。
另，投資動能疲弱也成為另一項警訊。聯合國指出，多數地區仍面臨融資條件緊縮與企業投資態度保守情形，對港口營運商、航商及造船業者寄望貨量回升的預期形成挑戰。
報告並指出，過去一年全球經濟展現一定韌性，隨著通膨趨緩，多個主要經濟體已開始調整貨幣政策立場。不過，聯合國警告，潛藏結構性弱點依然存在，全球經濟恐陷入一段較長時間的低趨勢成長。
聯合國表示，儘管通膨持續降溫，但偏高的物價水準仍在侵蝕弱勢族群的購買力。報告預測，全球整體通膨率將由二○二五年的三點四％，降至二○二六年的三點一％，但實質所得壓力，尤其是對低所得家庭而言，仍相當沉重。
從區域觀察，全球經濟成長表現仍不均衡。美國與部分亞洲經濟體受惠於內需支撐與政策寬鬆，表現相對穩定；歐洲則持續落後。多數開發中國家則同時承受沉重的債務負擔與氣候衝擊，發展空間受限。
聯合國預期，全球經濟成長率將於二○二六年趨緩至二點七％，並於二○二七年小幅回升至二點九％，但整體仍難以回到疫情前的常態水準。
對航運業者與港口經營者而言，報告釋放的訊息相當明確：由關稅預期所帶動的短期順風正在消退，產業將更直接暴露於貿易碎片化與政策波動風險之中。聯合國呼籲，各國政府應加強貨幣、財政與產業政策的協調，並共同維護開放及以規則為基礎的全球貿易體系。
報告提醒，如缺乏有效的國際合作，當前的多重壓力恐使全球經濟被鎖定在較低成長軌道，進而對運價、市場投資決策及整體海運供應鏈帶來深遠影響。
