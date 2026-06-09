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聯合國（UN）秘書長 Antonio Guterres 週二對中東暴力衝突再度升級表示「深感震驚」。他強烈呼籲以色列與伊朗、黎巴嫩及加薩（Gaza）各方遵守停火協議，並要求以色列立即重啟邊境通道，確保人道救援物資能順利進入加薩。

聯合國（UN）秘書長 Antonio Guterres 透過社群平台 X 發聲，強調所有攻擊行動必須立即停止。他指出，黎巴嫩、伊朗與加薩（Gaza）之間的停火協議必須獲得全面尊重，以避免區域局勢進一步惡化。此前，以色列於週一對伊朗境內目標發動攻擊，這是自今年 4 月以來的首次直接行動，旨在報復伊朗對黎巴嫩首都遭襲後的飛彈回擊。

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儘管在川普介入要求雙方停火後，以色列與伊朗暫時停止了交火，但雙方仍保留了重啟軍事行動的可能性。這場自 4 月以來最直接的對抗，嚴重威脅到華府試圖終結這場已持續超過三個月戰爭的努力。Guterres 對此表示高度關切，認為這可能導致外交調停的成果付諸流水。

除了軍事衝突，Guterres 也將焦點轉向人道危機。他重申，以色列應立即重啟所有通往加薩的邊境通道，確保人道主義援助物資能大規模、安全且無阻礙地送達災民手中。他強調，唯有開放通道，才能緩解當地日益嚴峻的生存困境。

根據外電報導，儘管自 2025 年 10 月起已有美國斡旋的停火協議，但以色列與哈瑪斯（Hamas）仍互指對方違反停火。當地衛生官員指出，自停火協議生效以來，已有超過 950 人在衝突中喪生；以色列方面則表示，有 4 名士兵在同一期間遭武裝份子殺害。

原文出處：聯合國秘書長憂中東戰火升級 呼籲以色列重啟加薩通道救助平民

本文由AI協作，經編輯審核後發布