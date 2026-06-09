聯合國（UN）秘書長 Antonio Guterres 即將卸任，三位來自中南美洲的女性候選人週二在日內瓦展開辯論。她們強調，聯合國成立80年來從未有過女性領導人，現在正是打破傳統、由具備能量與人權意識的女性接掌的最佳時機。

聯合國（UN）現任秘書長 Antonio Guterres 將於今年底結束兩屆任期，下一任領導人的人選引發國際關注。週二在日內瓦舉行的一場辯論會中，三位女性候選人齊聚一堂，共同呼籲聯合國在成立80年後，應迎來首位女性秘書長。這三位候選人分別是來自智利的 Michelle Bachelet、哥斯大黎加的 Rebeca Grynspan 以及厄瓜多的 Maria Fernanda Espinosa。

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曾任外交部長的 Maria Fernanda Espinosa 在辯論中直言：「聯合國成立80年了，是時候讓女性掌權了吧？」但她也強調，下一任秘書長應該是「最優秀的女性」，而不僅僅是因為性別而當選，必須是一位充滿能量的領導者。目前許多國家都支持由女性出任此職，而拉丁美洲國家也根據地理輪替的傳統，積極爭取這個職位。

曾任聯合國人權事務高級專員的 Michelle Bachelet 則表示，女性能為組織帶來更多的人道主義精神，她強調自己是一位不畏懼發聲、勇於承擔風險的領導者。儘管美國共和黨議員因其支持墮胎權而敦促華府否決她的提名，Michelle Bachelet 對此大方回應，若因為堅持民主、人權與女性權利而被否決，她深感榮幸。

目前聯合國正面臨資金短缺、多國衝突以及多邊主義信心下滑等嚴峻挑戰。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）負責人 Rebeca Grynspan 指出，聯合國雖然獨一無二，但也存在「文化問題」，需要尋求與外部力量建立夥伴關係。根據程序，秘書長人選需先經由聯合國安全理事會（UN Security Council）建議，並在五個常任理事國不反對的情況下，交由聯合國大會（UN General Assembly）投票決定。

原文出處：聯合國秘書長換誰當？三位女性角逐最高職位：是時候打破玻璃天花板了

本文由AI協作，經編輯審核後發布