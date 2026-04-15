聯合國維和士兵遇襲 10國譴責籲立即停止黎巴嫩戰事

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）遇襲釀死傷，加拿大、英國、澳洲、日本等10國今天發表聯合聲明譴責，呼籲立即停止在黎巴嫩的敵對行動。

路透社報導，澳洲、巴西、加拿大、哥倫比亞、印尼、日本、約旦、獅子山共和國、瑞士及英國在聯合聲明中表示，「對黎巴嫩人道情勢惡化與流離失所危機深感憂慮」，聲明未直接點名美國盟友以色列或伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝組織。

聲明指出：「我們以最強烈措辭，譴責導致聯合國維和人員喪命、大幅提高黎巴嫩南部人道救援人員面臨風險的一切行動。」

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聲明僅在提到對伊朗戰爭停火的背景時提及以色列，「我們樂見美國、以色列與伊朗達成的停火協議，並呼籲緊急停止在黎巴嫩的敵對行動」。

3名印尼籍維和人員上個月在黎巴嫩遇襲喪命。聯合國表示，初步調查結果顯示，其中1人死於以色列戰車砲彈，另2人則死於疑由真主黨布設的簡易爆炸裝置。

真主黨於美伊戰爭爆發第3天向以色列發射飛彈，以色列隨後便加強空襲黎巴嫩並擴大地面入侵。根據黎巴嫩當局統計，以色列的攻勢已造成逾2000人喪命，並迫使120萬人逃離家園。

美伊之間脆弱的2週停火，目前僅剩1週。伊朗堅持結束區域衝突的協議必須涵蓋黎巴嫩戰事；而以色列則拒絕討論黎巴嫩停火可能性，並要求黎巴嫩政府解除真主黨武裝。（編譯：張茗喧）1150415