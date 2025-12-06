聯合國證實車諾比核電廠「防護罩損毀」失去保護功能！

記者高珞曦／綜合報導

1986年位於烏克蘭的蘇聯車諾比核災，曾致全歐洲陷入輻射恐慌，也是許多人揮之不去的夢魘。最近聯合國核能監督機構證實，車諾比核電廠的鋼製防護罩遭受重創，無法再發揮保護功能。

烏克蘭車諾比核電廠雖已在2000年關閉最後1座反應爐，但最近遭證實防護罩受損導致失去保護作用。（圖／資料照／美聯社）

《路透社》報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）發布聲明，已完成針對車諾比核電廠外於2019年設置至今的鋼製防護設施檢查，這個防護罩用於阻隔車諾比核災的放射性物質洩漏，由於2025年2月發生無人機撞擊該防護設施事件，導致其結構毀損，該設施目前已無封閉能力等防護功能，幸而防護罩的承重結構或監測系統未出現永久性破壞。

2025年2月14日監視器拍到無人機撞擊車諾比4號反應爐產生火光瞬間。（圖／路透社）

聯合國在2025年2月14日的報告提到，據烏克蘭當局說法，有1架攜帶高爆彈頭的俄製無人機撞上車諾比核電廠，損壞4號反應爐週邊防護結構，不過莫斯科當局予以否認。聯合國也在2月表示，現場輻射值維持正常穩定，未有輻射洩漏報告。

車諾比核電廠4號反應爐的鋼製防護罩遭無人機撞擊毀損。（圖／資料照／美聯社）

葛羅西本次指出，現已完成受損結構的修復作業，他也強調全面修復工作同樣重要，以避免設施進一步退化，並確保長期核安全。

據報，俄軍2022年2月入侵烏克蘭初期，一度佔領車諾比核電廠與週邊地區超過1個月，俄軍原本打算從該地朝烏國首都烏克蘭進發。

