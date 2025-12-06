聯合國證實車諾比核電廠「防護罩損毀」失去保護功能！
記者高珞曦／綜合報導
1986年位於烏克蘭的蘇聯車諾比核災，曾致全歐洲陷入輻射恐慌，也是許多人揮之不去的夢魘。最近聯合國核能監督機構證實，車諾比核電廠的鋼製防護罩遭受重創，無法再發揮保護功能。
《路透社》報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）發布聲明，已完成針對車諾比核電廠外於2019年設置至今的鋼製防護設施檢查，這個防護罩用於阻隔車諾比核災的放射性物質洩漏，由於2025年2月發生無人機撞擊該防護設施事件，導致其結構毀損，該設施目前已無封閉能力等防護功能，幸而防護罩的承重結構或監測系統未出現永久性破壞。
聯合國在2025年2月14日的報告提到，據烏克蘭當局說法，有1架攜帶高爆彈頭的俄製無人機撞上車諾比核電廠，損壞4號反應爐週邊防護結構，不過莫斯科當局予以否認。聯合國也在2月表示，現場輻射值維持正常穩定，未有輻射洩漏報告。
葛羅西本次指出，現已完成受損結構的修復作業，他也強調全面修復工作同樣重要，以避免設施進一步退化，並確保長期核安全。
據報，俄軍2022年2月入侵烏克蘭初期，一度佔領車諾比核電廠與週邊地區超過1個月，俄軍原本打算從該地朝烏國首都烏克蘭進發。
A drone strike has damaged a protective shield at the Chornobyl nuclear plant in Ukraine, rendering it unable to contain the radioactive material from the 1986 explosion of the plant, says the UN nuclear watchdog https://t.co/7FdmJFf6Ax pic.twitter.com/KocITD8FCS
— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2025
