聯合國警告全球進入「水資源破產」時代 台灣穩住、日韓被點名升級
聯合國最新報告警告，氣候變遷、污染與長期過度使用，正把全球推入「水資源破產」的困境。雖然2030年水資源風險地圖顯示台灣仍維持在「低中風險」，但鄰近的日韓部分城市風險已升級。專家指出，在全球水資源總量持續縮水下，糧食價格、能源供應與地緣政治衝突都將承受更大壓力，各國勢必要重新盤點可用水量，調整產業與用水優先順序。
聯合國專家20日表示，氣候變遷、污染以及數十年來的過度使用，已將世界推入「水資源破產」的狀態，導致關鍵的淡水水源遭到無法挽回的破壞，數十億人缺乏足夠的用水來滿足基本生活需求。
在聯合國大學（United Nations University，UNU）發布的一份全面性報告中，科學家將人類的處境比喻為一個正陷入財務破產的人。世界不僅超額使用了每年來自雨雪的可再生水資源「收入」，還耗盡了地下含水層（Aquifer）、冰川與生態系中的長期「存款」；除了「超支」水資源外，還任由人們的排泄物、農業和工業運作去污染剩餘不多且持續減少的淡水，就像有人放火燒掉錢包裡的最後幾塊錢。
聯合國報告指出，人類活動已經對許多負責「產生、調節與儲存淡水」的系統造成了不可逆的破壞。主要由燃燒化石燃料引起的氣溫上升，改變了降雨型態，並加快了地表水分蒸發的速度；森林砍伐與開發行為摧毀了原本能過濾、淨化雨水的生態系統；過度抽取地下水，正導致儲存地下水的含水層結構崩塌，降低其重新補注的能力；而那些歷經數百年甚至數千年累積而成的高山冰川，一旦融化，在人類的一生中都不可能再度恢復。
聯合國大學水資源、環境與健康研究所所長，也是該報告的主要作者馬達尼（Kaveh Madani）表示，這個狀況既驚人又普遍。全球超過一半的大型湖泊正在萎縮；大約70%的地下含水層正處於長期枯竭狀態；大規模乾旱變得更頻繁、影響也更廣，每年造成的平均經濟損失高達3070億美元；；約有44億人，每年至少有1個月面臨缺水問題。
馬達尼與他的研究團隊認為，因為這個問題短期內不會消失，所以把這種情況稱為「水資源壓力（stress）」或「水資源危機（crisis）」其實並不夠貼切，應該稱之為「全球水資源破產」（global water bankruptcy）。
告別水資源豐饒 糧食短缺、價格上漲、洪水侵襲、疾病爆發
聯合國報告作者寫道，「表面上看起來像是一場危機的狀態，其實已經成為一個新的基準線（baseline）。」並補充，「有些損失如今已無法避免，接下來最核心的任務，是防止更多不可逆的破壞，同時在一個更小的水文預算之下，重新調整整個系統。」報告指出，現行政策的重點過於狹隘，主要只放在改善衛生與飲用水條件，以及協助產業一點一點提升效率，因此呼籲各國領袖採取一套全新做法，來管理日益減少的水資源，否則未來恐怕會面臨糧食短缺、食品價格上漲、限水停電、疾病爆發，和因水資源引發的衝突等更深層的困境。
大家對水資源缺乏的印象，大多只停留在非洲和中東等國家，但其實從南非的開普敦、印度的清奈到墨西哥城，都曾徘徊在所謂的「零日」（day zero）邊緣，也就是供水量低到數百萬人的水龍頭完全沒水可用的時刻。普遍的乾旱導致了地中海橄欖油與加州蔬菜等食品價格飆升；越南的稻田與果園因為海平上升所引發的海水倒灌，損失數十億美元；從非洲國家尚比亞到美國內華達州，許多大型水力發電大壩的水庫水位降到過低，已經喪失發電能力；還有部分地區因為超抽地下水，導致地面下陷，不僅破壞基礎建設，也讓這些地區更容易遭受洪水侵襲。
水資源枯竭下的衝突 奪水戰、移民人數增加、地緣政治緊張
聯合國報告也顯示，水資源問題已經在經濟與政治層面造成嚴重破壞。美國西部各州多年來因科羅拉多河逐漸枯竭，已經陷入一場持續多年的爭奪戰；埃及、蘇丹與衣索比亞，則因尼羅河一條主要支流上的大型新水壩而關係緊張；在氣候變遷加劇的乾旱期間，從墨西哥前往美國的無證移民人數會增加。馬達尼說，「缺水就意味著缺糧，」並補充，「這代表飢荒、失業、混亂，以及革命。」
這些由水資源引發的地緣政治動盪，很大一部份源自於「水資源供應量與消耗量之間的失衡」。他說，管理水資源使用的法律、合約和條約，都是基於一個已成為過去式的氣候環境，例如有著百年歷史、決定科羅拉多河分配量的協議正是如此，而沒有正視現在正面臨「整個水資源已經縮小」的事實。
而為了因應缺水所採取的典型做法，卻是鑽更深的水井、從河中引走更多的水，最終反而可能讓問題惡化。
2030全球水風險地圖：台灣列低中風險 日韓面臨升級危機
根據非營利組織世界資源研究所繪製全球水資源風險的數據地圖，將世界各國的水資源風險分成低、低中、中高、高、極高共5級。以目前水資源基準線來看，極高水資源風險大多集中在非洲、中東、中亞、印度、中國華北地區、新疆、蒙古國、墨西哥；澳洲部分地區等國家也被畫為高風險；而低中風險的國家則有台灣、南韓、日本、俄羅斯南部、俄羅斯西部、歐洲部分地區、美國東部部分地區。
到了2030年，台灣仍是低中風險；日本東京、靜岡、名古屋則從低中風險轉為中高風險，但日本淡路島面臨高風險；南韓大德、全州、木浦、麗水面臨高風險，而南韓有大片地區為中高風險；蒙古國，與中國北部部分地區、新疆則已不在這5級內，成為缺水和乾旱地區；中東、非洲北部和南部、美國部分地區、南美西部沿岸部分地區，也被列為缺水和乾旱。
專家籲限制開發與灌溉、改種耐旱作物、保護森林與溼地
聯合國報告指出，世界各國應重新評估「實際可用的水資源」還剩多少，並在互相競爭水資源的各方訴求中排定優先順序。
在某些情況下，這可能意味著缺水城市會被限制進一步開發，或是抑制高耗水產業的擴張。各國領袖也必須保護森林、濕地及其他在地球水循環中扮演關鍵角色的生態系統。
聯合國報告坦言，乾旱國家可能必須選擇進口糧食，而不是勉強自行生產；在已無法支撐農業的地區，農民可能需要另謀生計。若這些改革未能以公平且具包容性的方式執行，世界上最貧窮與最脆弱的人群將不可避免地承受最大的痛苦。
馬達尼也說，解決全球水資源挑戰，將在其他領域帶來「共伴效益」（co-benefits）。例如，復育濕地有助於減少沙塵暴，改善空氣品質與公共健康；提升農地保水能力的做法，也能幫助土壤吸收更多碳。
德州農工大學（Texas A&M University）水文學家，並領導導「水、能源、糧食關聯研究團隊」的莫塔爾（Rabi Mohtar）表示，最大的挑戰，同時也是帶來改變的最大契機，其實在農業部門，因為農業用水占了人類整體用水量的70%。
他說，政府可能必須對灌溉和地下水抽取設限，或要求農民轉向種植較不耗水的作物。政府也應該執行法規，防止農藥、化肥和其他形式的農業逕流，進一步污染日益縮減的水資源。
莫塔爾並未參與這份報告，對宣布「水資源破產」這種修辭的價值表示懷疑。他擔心，這種措辭傳達了一種人類已經失敗的訊息，可能會讓大眾放棄採取行動。但他同意報告的基本前提，即人類的用水速度，已嚴重超出地球生產乾淨淡水的能力範圍。
