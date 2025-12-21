聯合國譴責擴張屯墾區後 以色列內閣批准新增19處新屯墾區

以色列安全內閣批准在其占領的約旦河西岸(West Bank)設立19處新屯墾區。以色列極右翼財政部長史莫特里奇(Bezalel Smotrich)今天(21日)表示，此舉旨在阻止巴勒斯坦建國。

根據史莫特里奇辦公室發布的聲明，這項決定使在過去3年獲批准的屯墾區，總數增至69處。

聯合國日前指出，以色列在約旦河西岸擴建屯墾區，規模已達至少自2017年以來的最高水準；依照國際法，這些以色列的屯墾區均被視為非法。

該聲明指出：「由財政部長史莫特里奇與國防部長卡茲(Israel Katz)提出，在朱迪亞-撒馬利亞區(Judea and Samaria Area)設立19處新屯墾區的提案，已獲內閣批准。」聲明中未具體說明何時做出這項決定。

史莫特里奇長期以來主張擴建屯墾區，他本身即為屯墾者。他在聲明中稱：「在實地層面，我們正阻止一個巴勒斯坦恐怖國家的建立。」

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)近期譴責以色列，在占領區「毫不鬆手」地擴張屯墾區，指出此舉「持續加劇緊張局勢，妨礙巴勒斯坦人取得其土地，並威脅一個完整獨立、民主、連續且主權完整的巴勒斯坦國之可行性」。

一份聯合國報告指出，自2017年聯合國開始追蹤相關數據以來，屯墾區擴張已達最高點。

古特瑞斯說，2017年至2022年間，每年平均新增12,815個住宅單位，「這些數字較以往明顯增加」。他表示，相關發展「進一步鞏固非法占領、違反國際法，並削弱巴勒斯坦人民的自決權」。

自加薩戰爭爆發以來，要求建立巴勒斯坦國的呼聲升高，多個歐洲國家、加拿大與澳洲近期相繼朝正式承認邁進，引發以色列反彈。

美國總統川普(Donald Trump)已警告以色列不要吞併約旦河西岸，並在近期接受時代雜誌(Time magazine)專訪時表示，「若這發生，以色列將失去美國所有支持」。

以色列自1967年占領約旦河西岸；在2023年10月哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列，引爆加薩戰爭後，西岸暴力事件急遽升高。依法新社彙整巴勒斯坦衛生部數據，自加薩戰爭以來，至少1,027名巴勒斯坦人在西岸遭以色列軍隊或屯墾者殺害。(編輯：許嘉芫)