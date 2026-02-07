聯合國豁免部分北韓制裁 減緩人道危機

記者丘學陞／綜合報導

南韓「韓聯社」6日報導，聯合國安全理事會批准豁免部分對北韓制裁項目，確保人道援助物資能順利進入北韓，降低因缺乏糧食而導致人道危機惡化。

報導指出，聯合國安理會北韓制裁委員會通過多項對北韓制裁的豁免，讓17個來自南韓、美國與多個國際組織的人道援助機構，能順利對北韓提供人道援助，而北韓制裁委員會有望在近期完成行政程序後，通知各機構得恢復援助。

報導還說，這些機構的制裁豁免已於至少9個月前提交委員會，但在美國阻止下直到近期才獲批准，也凸顯美方改變，不排除與平壤修復關係。南韓也表示已做出各種努力，確保人道物資能送達北韓而不受政治阻撓，釋出善意維持朝鮮半島和平穩定。然而，北韓過去多維持「拒絕外援」的強硬立場，因此外界持續關注發展及北韓局勢變化。

廣告 廣告

安理會批准豁免部分對北韓制裁，有望恢復援助減緩人道危機。圖為先前向北韓運送麵粉的車隊。（達志影像／路透社資料照片）