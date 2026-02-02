聯合國財務告急 川普稱可讓各國「幾分鐘內寄支票」但拒談美欠款

美國總統川普去年9月23日於紐約的聯合國大會發表演說。路透社



聯合國瀕臨財務崩潰，秘書長古特瑞斯呼籲各會員國繳納應繳付費用後，美國總統川普聲稱，自己有能力促使會員國繳納拖欠的費用，將美國塑造成聯合國免於財務崩潰的救世主，但拒絕透露是否會償還美國拖欠聯合國的數十億美元。

政治新聞網站Politico週日（2/1）刊出與川普（Donald Trump）的簡短通話內容，指他在佛州表示，自己並不知曉美國拖欠聯合國的款項，但只要聯合國提出要求，他確信自己能「非常輕鬆地解決問題」，並讓其他國家付清款項。

川普以第三人稱自述道：「如果他們來找川普並告知此事，我肯定能讓所有國家付清款項，就像我讓北約（NATO）付款一般」，並稱自己只需要給這些國家打個電話，「他們幾分鐘之內就會寄支票過來。」

儘管去年有超過150個會員國繳納應該支付的費用，聯合國截至年底仍有16億美元的會費沒收到，是2024年的兩倍以上。古特瑞斯（Antonio Guterres）上月透過信函坦言：「當前走向難以為繼，這使聯合國暴露在結構性財務風險之下。」

古特瑞斯進一步警告，聯合國的現金可能在今年7月底前用罄。《紐約時報》更引述聯合國高層官員說法稱，若資金耗盡，聯合國恐將被迫縮減運作規模，甚至關閉紐約總部。

然而，川普隨即駁斥這種說法，認為並不恰當，強調「聯合國不會離開紐約，也不會離開美國，因為聯合國擁有巨大的潛力」，語氣中帶有維護這個經常遭他抨擊的國際組織。

「當我不再能調停戰爭時，聯合國可以接手」，川普坦言自己無法永遠介入全球衝突，而「聯合國擁有巨大的潛力，非常巨大。」

聯合國拒絕回應川普在週日的言論。

川普在兩次總統任內曾退出多個多邊組織，最近一次是在今年1月簽署行政命令，宣布美國退出66個國際組織、機構及委員會，其中包含聯合國人口基金（UNFPA），以及確立國際氣候談判的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

