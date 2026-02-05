聯合國財政即將崩潰！ 秘書長呼籲成員國「履行支付義務」

聯合國秘書長古特瑞斯日前向成員國發布公開信，宣稱該組織的預算可能將於 7 月用盡，呼籲成員國履行支付義務，並計畫推動政策改革。 圖：翻攝自 聯合國（UN）官網

[Newtalk新聞] 聯合國秘書長安東尼奧．古特瑞斯（Antonio Guterres）近期發布公開聲明，宣稱聯合國可能因成員國未繳納費用與退還未使用資金的規則面臨「財政崩潰」，呼籲成員國履行支付義務並準備推動政策改革。有外媒分析指出，雖美國是目前積欠最多聯合國經常性預算的國家，但川普政府很可能持續拒絕支付款項，推測日益惡化的流動性危機恐導致該機構的停擺。

《路透社》報導，古特瑞斯日前向聯合國各成員國發送一份公開信，稱聯合國經常性預算的欠繳費用已來到破紀錄的 15.7 億美元。古特瑞斯也透過該公開信指出，聯合國 2026 年的經常性預算可能在七月前消耗殆盡，呼籲各成員國履行支付義務。同時，古特瑞斯也計畫推動改革，廢除聯合國「即使未收到預算款項，也將每年未使用之預算退還各成員」的「奇葩規定」，並將該政策形容為「讓聯合國奔向破產的競賽」。

報導稱，雖然古特瑞斯並未點名哪些國家沒有繳納經常性預算，但一份聯合國的統計數據顯示，美國是全世界拖欠最多聯合國經常性預算的國家。該報導指出，至二月上旬為止，美國積欠的經常性預算總額已達 21.9 億美元，另有用於維和活動的 24 億美元資金尚未繳納，還有積欠聯合國法庭的 4,360 萬美元。

該報導表示，聯合國經常性預算的繳納金額與成員國的經濟規模有關。做為全世界最大的經濟體，美國繳納的費用約佔聯合國常規預算的 22%；第二大經濟體的中國則佔 20%。該報導指出，聯合國透過經常性預算支付全球各地辦事處的營運費用及工作人員薪資，許多會議與人權工作的資金來源也與該筆預算有關。

針對即將到來的財政崩潰，古特瑞斯於 2025 年成立明維「聯合國 80 周年工作小組」的改革單位，希望透過削減成本、提高效率的方式，充分使用有限的預算。另外，聯合國也以「節約成本」為由，推動組織規模的縮編。與此同時，聯合國發言人斯特凡．杜加里克（Stephane Dujarric）也公開呼籲成員國「履行支付義務」，認為成員國提供資金的舉動，將助聯合國擺脫「現金流緊張」。

然而，川普 1 日接受美國《政客》（Politico）專訪時，拒絕針對美國是否向聯合國支付經常性預算進行表態。隨後，一位匿名的美國國務院高級官員也批評，強調美國「無意將納稅人的錢浪費在這種浪費、欺詐與濫用的組織上」。

該報導補充稱，除了拒付經常性預算外，美國政府近年也大幅削減了獨立機構對聯合國的捐款規模，並著手退出含世界衛生組織（WHO）在內的聯合國旗下組織。另外，川普成立加薩「和平委員會」的行為，也引發部分國際人士對可能削弱聯合國維護國際和平與安全相關責任的擔憂。

一位聯合國官員指出，雖聯合國以在古特瑞斯的帶領下推動改革，並盡可能減少各部門的開支，「但如果美國仍持續拒絕支付費用，聯合國將可能失去組織會議、推動工作的職能，『甚至連工作人員也可能拿不到薪水』」。該名官員也強調，與一班國家的政府不同，「聯合國既不能借錢，又不能印鈔票，幾乎無法對即將到來的財政崩潰做出任何有效的反應」。

