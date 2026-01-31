聯合國財政告急 秘書長催繳會費

記者賴名倫／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）報導，聯合國秘書長古特瑞斯1月底致函193個成員國，表示多國持續欠繳會費，已使聯合國處於財政崩潰的邊緣，最快7月就將耗盡資金，敦促各國履行財政義務，避免聯合國會務停擺。

古特瑞斯在信函中指出，聯合國本次遭遇的財政危機規模不同以往，儘管截至2025年，已獲得各國支付77%經費，但欠繳總額仍創史上新高。他也點出，聯合國現有財務制度存在許多荒謬之處，根據現行規定，若特定計畫案無法執行，須將未支出經費退還給成員國，即便該國根本沒繳錢，導致聯合國在1月退還約2.27億美元（約新臺幣70.5億元）「不存在的資金」，不僅面臨嚴重財務困境，也被迫關閉部分慈善診所、削減人道物資供應，導致阿富汗、蘇丹等多處區域人道危機加劇。

因此，古特瑞斯呼籲各國履行《聯合國憲章》義務，確實繳納會費，同時加速推動財政改革，避免聯合國「面臨破產與崩潰」。

報導指出，美國總統川普去年回任以來，高舉「美國優先」政策，不僅退出多個國際組織，還以聯合國效能不佳為由，持續抵制繳交會費，僅提供約30%維和行動經費；加上英、德也縮減國際援助經費，使聯合國的財政危機日益嚴重。

由於最大金主美國拒繳會費，聯合國已瀕臨財政崩潰邊緣。圖為古特瑞斯（右）與川普去年9月在聯合國大會場邊會晤。（達志影像／路透社資料照片）