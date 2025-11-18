聯合國通過川普中東和平計畫 中國、俄羅斯棄權 哈瑪斯嚴詞拒絕

美國總統川普11月17日盛讚聯合國安全理事會（UN Security Council）日前通過的一項決議案，稱其為一項「具有里程碑意義的成果」，此決議公開表態支持由川普政府居中斡旋的中東和平計畫。



這項決議案的通過，形同為川普政府推動的下一步行動奠定了核心基礎，促進加薩走廊在以色列與伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在歷經長達兩年的戰事後，能夠實現持久和平。



俄羅斯和中國投棄權票



該決議是在由 15 個成員國組成的安理會中，以13票贊成的壓倒性多數通過。其中，俄羅斯和中國則投下棄權票。

決議通過後，川普隨即透過他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，向全球表達祝賀。他寫道：「恭喜全世界！聯合國安理會剛剛完成了一項令人難以置信的投票，承認並支持『和平委員會』，該委員會將由我本人擔任主席，並囊括全世界最具影響力與最受尊敬的領導人。」川普語氣振奮地補充：「這將成為聯合國歷史上最重大的批准之一，將為全世界帶來更多和平，這是一個真正具有歷史意義的時刻！」

川普也一一點名致謝所有支持這項努力的國家。他特別感謝了聯合國以及所有安理會成員國：中國、俄羅斯、法國、英國、阿爾及利亞、丹麥、希臘、蓋亞那、南韓、巴基斯坦、巴拿馬、獅子山、斯洛維尼亞和索馬利亞。此外，他也向雖非委員會成員，但「大力支持這項努力」的國家表達謝意，包括卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國（UAE）、沙烏地阿拉伯王國、印尼、土耳其和約旦。

川普並預告：「委員會成員名單以及更多令人振奮的消息，將在未來幾周內公布。」

決議內容曝光：授權國際維和部隊進駐



根據美國有線電視新聞網（CNN）取得的決議草案內容，該決議授權執行川普所提 20 點和平計畫中的各項關鍵要素，包含成立一個由川普領導的過渡機構──「和平委員會」，以及在加薩走廊設立臨時性的國際穩定部隊。多位外交界消息人士向CNN透露，由於獲得聯合國的正式支持，此決議將有助於授權各國派員參與穩定部隊的維和任務。

根據 CNN 的報導，決議中明確指出，該委員會也將肩負起監督「哈瑪斯」及其他恐怖派系解除武裝的重責大任──這項要求是以色列方面的關鍵訴求──同時也將負責加薩地區的重建工作。

值得注意的是，這項決議亦提及巴勒斯坦建國問題，內容表示：「在巴勒斯坦自治政府改革計畫確實執行，且加薩重建取得進展後，最終可能具備實現巴勒斯坦自決和建國的可信途徑的條件。」

哈瑪斯嚴詞拒絕：剝奪國際部隊中立性



然而，據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」已拒絕接受這項聯合國決議。該組織表示，這項決議未能滿足巴勒斯坦人民的權利和訴求，並試圖在加薩強行施加一種巴勒斯坦人與「抵抗派系」所反對的國際託管制度。

哈瑪斯進一步聲明：「賦予國際部隊在加薩走廊內的任務和職責，包括解除抵抗勢力的武裝，這剝奪了其中立性，使其成為衝突中有利於占領方（以色列）的一方。」



