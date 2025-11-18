聯合國通過美版加薩20點計劃 川普將成立過渡機構

（德國之聲中文網）聯合國安理會週一（11月17日）通過一項決議，支持川普政府起草的加薩走廊「20點計劃」，成為推動加薩走廊邁向和平的重要一步。該方案批准在加薩成立由美國總統川普監管的過渡性治理機構，並授權部署國際穩定部隊（ISF）維護區域安全。

以色列與哈馬斯10月已同意川普提出的加薩「20點計劃」的第一階段內容，包含交換人質與停火。但安理會此次通過的決議被視為關鍵，將為過渡性的治理機制提供正當性。

根據決議內容，聯合國接下來會成立「和平委員會」（Board of Peace, BoP），該過渡機構將負責監督加薩的重建與經濟復甦。決議也授權在成立國際穩定部隊，協助「永久解除非國家武裝團體的武器」，推動加薩去軍事化。

「這將是聯合國史上批准的其中一項最重大決議，將進一步為全世界帶來更多和平，堪稱歷史性的一刻。」川普在社交平台發文說。

美國駐聯合國大使沃爾茨（Mike Waltz）認為，這項決議「將破除哈馬斯的控制，確保加薩從恐懼陰影下安全、繁榮地重新站起」，並為「巴勒斯坦自決的可能鋪路」。

提及助巴勒斯坦建國 以色列反彈

聯合國通過的這項決議內容寫道：「一旦巴勒斯坦自治政府推動改革、加薩重建取得進展，那麼落實巴勒斯坦自決與建國可行的途徑，便可能具備了條件。」因提及未來讓巴勒斯坦邁向建國的可能性，在以色列國內引發爭議。

以色列總理納坦雅胡在右翼盟友施壓下，於16日重申以色列反對建立巴勒斯坦國，並稱將「不論輕重手段」推動加薩去軍事化。

哈馬斯：不會解除武裝

哈馬斯在決議通過後表示：「此決議在加薩地區強加了一套國際監管機制，我們的人民以及各派別都拒絕接受。」哈馬斯還重申，他們不會解除武裝，並主張其對以色列的武裝行動為合法抵抗，這可能表示哈馬斯未來會與被授權進駐的國際部隊發生衝突。

自川普政府9月底發布20點計劃以來，外界便持續關注要如何讓哈馬斯解除武裝。哈馬斯17日表示，若讓國際穩定部隊扮演在加薩解除武裝的角色，就會導致該部隊不再屬於中立方，而變成支持以色列佔領者的衝突當事方。

巴勒斯坦民族權力機構隨後則發表聲明表示歡迎，並稱已準備參與執行。路透社引述不具名的外交官說法稱，巴勒斯坦民族權力機構上週對決議的支持立場，是避免俄羅斯動用否決權的關鍵。

巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯目前控制加薩走廊，德國、美國、以色列和部分阿拉伯國家把它列為恐怖組織，該組織2023年10月襲擊以色列。巴勒斯坦民族權力機構則控制約旦河西岸部分地區，不屬於哈馬斯。

穆斯林國表態支持 中俄棄權

決議之所以得以通過，關鍵在於多個促成加薩停火、可能參與國際部隊的阿拉伯與穆斯林國家表態支持。美國常駐聯合國代表團也曾在14日發布與卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦與土耳其的聯合聲明，呼籲「迅速通過」美國提案。

多個阿拉伯與穆斯林國家曾表態願意參與國際部隊，但前提是必須取得聯合國授權。

俄羅斯先前曾提出不同版本的決議草案，但在最終投票中棄權，中國也投下棄權票。安理會最終以13票贊成、0票反對通過美國的方案。

約旦河西岸衝突頻傳 美：不影響加薩和平進程

在安理會舉行會議之際，近期也頻傳涉及以色列定居者（又稱屯墾者）的暴力事件。

上週，以色列定居者在約旦河西岸的巴勒斯坦村莊迪爾伊斯提亞（Deir Istiya）縱火焚燒一座清真寺，並在外牆留下希伯來語仇恨塗鴉。另有一批定居者在納布盧斯（Nablus）襲擊巴勒斯坦民眾、縱火焚燒房屋，並攻擊在場的以色列士兵，引發以色列政府罕見譴責與美國關切。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，以色列定居者10月針對巴勒斯坦人發動至少264起攻擊，是聯合國2006年開始統計以來的單月新高。

近幾週，以色列官員對逐漸升溫的暴力事態表達憂慮。定居者陣營則表示，近期暴力是由少數激進青年所為，並不代表定居者致力擴大西岸猶太人口、推動該地歸於以色列主權統治的整體運動。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）上週表示，美國關注約旦河西岸暴力升溫，但不認為會影響加薩和平進程。

目前約有50萬猶太定居者居住於約旦河西岸。長期以來，部分定居者對巴勒斯坦人施暴事件層出不窮，巴勒斯坦人則一直抱怨以色列部隊往往不會逮捕定居者。

以軍是約旦河西岸的主要安全管轄軍力，當地的猶太人定居點（又稱屯墾區）在國際上充滿爭議。反對定居點的意見大多援引海牙國際法院（ICJ）去年7月的諮詢意見書，內容認定以色列對約旦河西岸的佔領違反「種族隔離」相關國際法；納坦雅胡則抨擊國際法院的說法，稱「猶太人不是自己土地的佔領者」。

作者: 周依恩 (路透社、美聯社、《華爾街日報》等)