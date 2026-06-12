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聯合國（UN）旗下的國際勞工組織（ILO）於週五正式通過首項具約束力的就業標準公約，旨在保障外送平台、叫車服務及電子商務等「零工經濟」從業人員，為其提供薪資、安全與社會福利等核心勞動保障。

這項歷史性的公約在國際勞工組織（ILO）大會上，最終以406票贊成、8票反對及36票棄權的壓倒性票數獲得通過。隨著叫車與外送平台在全球蓬勃發展，零工經濟（gig economy）勞工的權益保障一直存在法律灰色地帶，此公約的誕生被視為保障非典型勞工權益的重要里程碑。

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新公約的核心目標在於將傳統的勞動權利延伸至平台勞工。未來，簽署國必須確保這些零工從業人員享有合理的薪資待遇、工作場所安全保障，以及基本的社會安全網。這項變革預計將對全球平台經濟的營運模式產生深遠影響，也為各國政府制定相關勞工政策提供了明確的國際標準。

原文出處：聯合國通過首個零工公約 外送與叫車司機將獲勞動保障

本文由AI協作，經編輯審核後發布