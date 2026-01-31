聯合國遇財政危機 祕書長促成員國繳會費

座落於美國紐約曼哈頓東河沿岸的聯合國總部，是二戰快結束時，美國總統羅斯福倡導成立的國際組織，目前有193個成員國。

它的會費一向是依各國經濟規模來分攤，但現在卻傳出，聯合國正面臨成立以來最大的財務危機，迫使祕書長古提瑞斯不得不發出公開信，呼籲成員國趕快繳錢，否則資金很可能在7月就耗盡，紐約聯合國總部8月也要被迫關門，更不用說9月的聯合國大會。

聯合國副發言人哈克表示，「雖然去年有超過150個成員國繳交會費，但我們在2025年底，仍有創紀錄的15億6千萬美元的欠款，這個數字是前一年的2倍以上。」

廣告 廣告

除了成員國積欠會費，另一個導致聯合國財務見底的原因，就是要將未使用的資金，退還給成員國的規定。根據BBC報導，聯合國之所以捉襟見肘，就是沒收到錢，又「被要求退還不存在的現金」。

美國總統川普不久前，才宣布成立「和平委員會」，更在1月份的稍早前，退出包括聯合國31個機構在內的國際組織。對於聯合國，川普批評它未能善加發揮，並且未能支持由美國主導的和平努力。

但任期已進入第2個5年的古提瑞斯，日前才警告，單極強權或兩極對立並不利於世界和平。

聯合國祕書長古提瑞斯表示，「全球性的問題，不可能是某一個強權說了就算，也不可能透過兩個強權，把世界分成對立的勢力範圍來解決。」

2020年上一個總統任期尾聲，川普才表示美國「在為所有人買單」，如今美國已是聯合國最大的欠款國。根據聯合國高級官員向《紐時》透露，目前美國的欠款，約占聯合國未繳款項的95%，排名第1；委內瑞拉第2，已經失去聯合國投票權；墨西哥則為第3，但預計會延後付款。