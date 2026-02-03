聯合國陷財務危機 川普自薦要討債來找我

美國總統川普。(白宮)

聯合國近日傳出財政崩潰危機，甚至面臨紐約總部被迫關閉的窘境。對此，美國總統川普展現強勢姿態，宣稱自己有能力讓各成員國繳清欠款。





川普表示，只要聯合國開口求援，他能像對待北約（NATO）成員國一樣，透過電話施壓讓各國在「幾分鐘內」寄出支票。然而，針對美國自身積欠的數十億美元債務，川普則避而不談，僅強調聯合國具有「巨大潛力」，不應離開紐約。





「討債大師」再出馬 避談美國欠款





川普在佛羅里達州接受《Politico》採訪時，再度以第三人稱「川普」自居，誇耀其解決財政危機的手段。他聲稱：「如果他們來找川普，我就會讓每個人都付錢。」他將此類國際事務簡化為個人談判能力的體現，確信自己能「非常輕易地解決問題」。

廣告 廣告





儘管他展現出維護聯合國存在的罕見態度，但他對美國身為最大欠債國的法律義務仍未正面回應，僅將重點放在「讓其他國家乖乖掏錢」。





矛盾的「美國優先」：戰略收縮中的轉機？





值得注意的是，川普這番言論與其一貫奉行的「美國優先」信條及近期激進行動形成強烈對比。今年1月，川普才剛簽署行政命令退出包括聯合國人口基金在內的66個國際組織，並大幅削減對外援助。





報導分析，川普對聯合國的「原則性辯護」顯得格外突兀，似乎隱含其長遠的戰略考量。川普坦言自己不會永遠介入全球衝突，並稱：「當我不在這裡平息戰火時，聯合國可以接手。」這顯示他雖然對多邊體系充滿不信任，卻仍視聯合國為其卸任後維持世界秩序的備案。