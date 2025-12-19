聯合國際學校師生到蘭智 聖誕送暖散播愛

聯合國際學校師生和蘭智學員快樂過聖誕。（蘭智提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭聯合國際實驗教育機構十九日上午由師長帶領學生前往蘭智基金會附設蘭陽智能發展學苑進行關懷參訪，透過實地走訪與陪伴互動，親身了解心智障礙朋友的生活與學習日常。活動中特別安排DIY聖誕帽製作，與學苑學員一同提前歡度聖誕佳節，在歡笑與祝福中傳遞溫暖與愛心，也為歲末增添溫馨氣氛。

蘭智基金會執行長朱瑀瑄表示，感謝聯合國際實驗教育機構用行動把愛帶進學苑，陪伴並關懷需要幫助的孩子，讓他們感受到社會的支持與溫度。她也感動地說，這份對「田心歡喜老化家園」的支持意義重大，是推動家園順利完成的重要力量。聯合國際實驗教育機構S創辦人兼執行長吳美霖指出，機構長期致力於提供全美語與國際接軌的教育環境，但更重視孩子是否學會關心他人、理解社會。透過此次活動，讓學生親眼看見身心障礙者生活中的不容易，將同理心轉化為行動，期盼這份心意能為社會帶來長遠影響。

目前「田心歡喜老化家園」建設已進入最後階段，期盼社會大眾與企業團體共同響應，攜手打造全台首座心智障礙者專屬安養家園，讓憨兒們擁有安全、溫暖且有尊嚴的生活空間。