聯合國面臨財務危機 美國數週內償還首筆欠款

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天接受路透社電話訪問時表示，美國將在幾週內支付第一筆款項，償還積欠聯合國的數十億美元費用，同時強調聯合國必須持續推動改革。

兩週前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）為聯合國的財務狀況發出警訊，警告由於有會員欠繳會費，這個擁有193個成員國的組織面臨「迫在眉睫的財務崩潰」風險，其中大部分款項是由華府拖欠。

瓦爾茲說：「你們很快就會看到第一筆資金撥出。這將是一筆可觀的…年度會費首付款…我不認為最終數據已經敲定，但這是這幾週內的事。」

聯合國官員表示，聯合國常規預算欠款中，超過95%是美國積欠，截至2月初，金額約達21.9億美元。此外，美國還積欠現行與過去維和任務費用24億美元，以及4360萬美元的聯合國法庭費用。

去年12月30日，在經過數週談判後，聯合國大會批准34.5億美元的2026年聯合國常規預算。這筆預算涵蓋聯合國全球辦事處的營運費用，包括紐約總部在內，以及員工薪資、會議支出與發展和人權工作經費。

這次聯合國資金危機發生的時機點，正值川普領導下的美國在多個領域退出多邊關係。儘管美國積欠聯合國款項的歷史可追溯數十年，但在川普任內，美國對聯合國的欠款金額大幅增加。

聯合國官員表示，美國去年沒有支付常規預算費用，積欠了8.27億美元，2026年也積欠7億6700萬美元。

川普3日將一項支出法案簽署成法，其中包括31億美元的費用，將用來支付美國積欠聯合國與其他國際組織的會費。

在川普任內，美國除了拒絕向聯合國常規與維和預算支付強制性會費，他也大幅削減對擁有自主預算的聯合國機構的自願性捐助，並著手退出包括世界衛生組織（WHO）在內的聯合國組織。

瓦爾茲說，美國非常支持古特瑞斯的UN80改革行動，並稱這是重要的第一步，未來仍需持續推進。

他說：「雖然改革還不夠徹底，但這是重要的一步。我希望秘書長能在他上任第1年或第2年推動，而不是等到第9年。」

「我們非常專注於…回歸基本面，即和平與安全…總統也合理地提出疑問，要如何讓聯合國恢復發揮所有潛力？目前所有討論都在進行中，我們預計會看到更多改革。」

他說：「這是一種嚴厲的關愛。現行模式對許多國家來說是難以持續的，我們正努力讓聯合國回歸正軌、發揮應有功能並專注本分，不再試圖事事包辦、滿足所有人需求。」（編譯：張曉雯）1150207