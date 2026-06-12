聯合國首通過零工勞動公約 延伸保障至全球數億非典型勞工

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聯合國的國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）今天（12日）通過史上第一份保障線上平台零工權益的國際公約，使全球數以億計的零工也能獲得勞動保障。

路透社報導，第114屆國際勞工大會會議正在瑞士日內瓦舉行。這項零工勞動公約以406票贊成、8票反對、36票棄權獲得通過。

國際勞工組織有187個成員國，其代表由政府、雇主以及勞工共同組成。

法新社報導，這項公約適用於所有線上平台。根據世界銀行（World Bank）2023年的估計，全球有4億3500萬人從事線上平台的零工經濟工作，包括餐飲外送、叫車服務等。

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儘管線上平台很大程度上控制了工作內容與薪資，但由於零工通常被視為「獨立承攬人」而非「雇員」，導致在許多情況下，平台業者得以合法忽視這些人的最低工資、職場安全以及社會安全保障等基本要求。

人權觀察（Human Rights Watch）資深顧問希梅特（Lena Simet）表示，該公約是全球零工經濟的轉捩點，將為零工建立起「第一個保護其權利、使數位勞動平台承擔責任的全球標準」。