聯合國：以哈戰爭使加薩經濟倒退22年 人均GDP僅剩5千元

聯合國貿易與發展會議（Unctad）最新報告指出，自2023年10月起爆發的以哈戰爭，在短短15個月內，就摧毀加薩22年經濟基礎，並抹去69年人類發展，是有史以來最嚴重的經濟衰退危機，且導致加薩230萬居民全數跌破貧窮線、陷入極端多重貧困。

報告指出，加薩2024年國內生產毛額（GDP）較2023年重挫83%，人均GDP驟降至161美元（約新台幣5047元），不僅倒退至2003年水準，更成為全球最低。

根據統計，自2023年10月至今（2025）年5月期間，加薩有7成建物因以軍轟炸而受損，包括工廠、住宅、醫院、學校、銀行與關鍵基礎設施共逾17萬座，經濟活動指標「夜間亮度」因此減少73%。在人道與商業物資限制入境下，加薩通膨飆升238%，失業率高達8成。

聯合國貿易與發展會議警告，即便有各國提供大量援助，加薩仍需數十年才能恢復到2023年10月的戰前水準，且重建成本估計逾700億美元（約新台幣2.2兆元）。

聯合國呼籲，國際社會必須確保以哈停火協議永久有效，並提供急難援助與國際資金，同時放寬對加薩貿易、人員流動與投資限制，才能幫助當地實現復甦。

