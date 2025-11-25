聯合國：全球每10分鐘1名女性遇害 約6成命喪伴侶或家人之手

聯合國25日公布2025年度「殺害女性（Femicide）」報告指出，全球去年共有8.3萬名女性被蓄意殺害，其中約6成、也就是平均每天137名女性死於伴侶或家人之手，換算後相當於每10分鐘就有1名婦女或女孩因此遇害。

統計結果顯示，伴侶或家人殺害女性事件發生率最高的地區是非洲，平均每10萬名女性中有3人受害；其次依序為美洲（1.5人）、大洋洲（1.4人）、亞洲（0.7人）及歐洲（0.5人）。

聯合國表示，即使在2024年所有殺人事件中，男性受害者占比達8成，但相較於遇害女性有6成是在家中喪命，遇害男性中僅11%是遭伴侶或其他家人殺害。

根據先前統計，全球15至49歲女性中，約有四分之一曾遭受至少一次現任、前任丈夫或男性親密伴侶的暴力行為。聯合國毒品和犯罪問題辦公室代理董事布蘭（John Brandolino）說：「對全世界許多婦女和女孩而言，家仍然是危險的地方，甚至是致命的地方。」

不過聯合國強調，雖然本次調查中，被伴侶或家人殺害的女性人數不到5萬，低於前一次調查的5.11萬人，但並不代表實際受害人數下降，主要是因各國數據可用性差異而造成。

聯合國也提到，雖然報告是基於117個國家可取得的數據撰寫，但仍缺乏世界各地完整數據，無法準確評估全球各洲的被害規模。

