聯合國《公海條約》正式生效 中國申請承辦秘書處

（德國之聲中文網）全球首個具有法律約束力、旨在保護國際水域海洋生物的協議於周六（1月17日）正式生效。在歷經近二十年的談判後，聯合國《公海條約》的施行被視為海洋保護事業的歷史性裡程碑。

《公海條約》將對地球近一半的表面——即不受任何國家管轄的廣闊海域——進行規範。這些海域正面臨破壞性捕撈、航運活動、塑料污染、過度捕撈以及潛在深海采礦等日益嚴重的威脅，而氣候變化進一步加劇了這些問題。海洋能夠吸收二氧化碳並產生氧氣，其健康狀況對於應對氣候危機至關重要。

該條約在去年9月獲得60個國家批准、達到生效門檻後的120天正式生效。截至周五（1月16日），已有83個國家批准，其中包括近期加入的中國、日本等主要海洋國家。

該條約首次為在公海設立海洋保護區提供了框架。公海約佔全球海洋面積的三分之二，而目前僅有約1%的國際水域受到保護。

各國需立即履行的義務

自周六（1月17日）起，批准該條約的國家必須開始在海洋科學與技術領域開展合作，並幫助發展中國家提升參與海洋治理的能力。計劃從事可能危害海洋生物活動的企業，必須進行符合條約標准的環境影響評估。對具有潛在商業用途（例如開發新藥）的海洋生物開展研究的機構，也必須通報其他國家並分享研究成果。

尤為重要的是，各國在參與其他規範海洋活動的國際機構時，例如區域性漁業組織、國際海事組織和國際海底管理局，必須推動落實該條約的保護目標。

盡管條約秘書處和科學機構等關鍵機制仍在建設中，各國已可立即著手准備設立海洋保護區的提案。潛在地點包括北太平洋的天皇海山群、大西洋的馬尾藻海，以及南美洲近海的薩拉斯-戈麥斯海脊和納斯卡海脊。

加快行動的壓力

環保人士警告，各國政府必須迅速采取行動，才能實現到2030年保護全球30%海洋面積的目標——科學家認為這是維護海洋健康的關鍵。由於公海在全球海洋中佔據極大比例，其保護對於實現這一目標至關重要。

“條約下設立的海洋保護區究竟有多強，完全取決於各國政府的決心，”綠色和平組織海洋行動全球政治負責人梅根·蘭德爾斯（Megan Randles）表示。“我們不能指望大型漁業企業自覺停止在這些關鍵生態系統中捕撈。我們需要政府利用條約來迫使它們改變行為。”

這些保護區將如何得到實際監測和執行，目前仍未敲定。公海聯盟主任麗貝卡·哈伯德（Rebecca Hubbard）表示，各國正在探討多種方案，包括利用衛星技術、多個國家聯合巡邏，或借助其他聯合國機構協助監督。相關細節將在首批保護區逐步成形的過程中確定。

在一年內，條約的首次締約方大會將召開，決定從預算到各類委員會構成在內的關鍵運作細節。各國已在籌備會議中就許多問題展開討論，最後一場籌備會議計劃於3月下旬舉行。由於負責審查提案的科學機構尚未成立，任何海洋保護區最早也只能在第二次締約方大會上獲得批准。

美國的缺席引人注目

美國已簽署但尚未批准該條約，這意味著它只能以觀察員身份參與，而不具備投票權。根據國際法，簽署國即便在批准之前，也應遵守條約。

“《公海條約》在全球各地區都獲得了極其廣泛而強有力的政治支持，”哈伯德表示。“盡管美國尚未批准令人失望，但這並不會削弱條約已經形成的勢頭和支持度。”

倡議人士強調，廣泛的支持現在必須轉化為迅速的落實行動。

“這項條約表明，在一個分裂的世界裡，保護自然、保護我們的全球公共資源，依然可以戰勝政治對立，”蘭德爾斯說。“海洋將我們所有人聯系在一起。”

中國申請承辦條約秘書處

中國周五（1月16日）提出申請，願意承辦聯合國《公海條約》秘書處。這一令人意外的快速舉動，凸顯北京希望在全球環境治理中擁有更大影響力。

據法新社報道，中國駐聯合國代表團在致聯合國秘書長古特雷斯的一份信件中說：“中國已決定推薦廈門市承辦這一條約秘書處。”此前，比利時和智利也在爭取承辦這一組織。

亞洲協會政策研究所（ASPI）中國氣候中心主任李碩指出，廈門參與競爭顯示“中國希望參與制定全球規則”的意圖，是一次“值得關注的舉動”。

就在幾天前，美國總統特朗普剛剛宣布，美國將退出66個全球組織和條約，其中包括《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC），這一公約是所有主要國際氣候協議的基礎性條約，幾乎得到全球所有國家批准。

（美聯社、法新社）

作者: 德正